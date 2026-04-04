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证监会11.16推证券无纸化 2600间上市公司于未来5年分批实施股票去实物化

社会
更新时间：09:20 2026-04-04 HKT
发布时间：09:20 2026-04-04 HKT

证监会早前宣布将于今年11月16日正式实施「无纸证券市场制度」（USM）。证监会市场监察部执行董事梁仲贤今日(4日)在电台节目中表示，新制度旨在为投资者提供更多选择，并提升市场的数码化水平，长远对股市发展亦有好处。

为何推行无纸化？

梁仲贤解释，尽管香港股市目前每日处理高达二、三千亿港元的成交额，效率看似很高，但其背后的运作仍须依赖纸张，例如上市公司需发行实物股票（俗称「股份证明书」），股东转名亦需签署纸本转让文件。他认为这些纸张要求，长远对市场发展肯有阻碍。推行无纸化可以让整个金融市场迈向数码化，长远对股市发展亦有好处。

股东转名即日完成效率大增

他又指，目前，投资者在买卖股票时，若选择透过经纪行或银行持有股票，投资者并非上市公司的「法定股东」，行使投票等股东权益时必须透过中介机构。另一种方式是持有实物股票，虽能直接行使股东权益，但其当需要卖出股票时，需时至少十天才能将实物股票转回电子仓位，过程缓慢。无纸化可以让投资者用电子化的模式持有股票，转名亦可以即日做到。但他强调无纸化的推行并非改变投资者的投资模式，只是为市民多一个选择。

USI开户上限50元无年费，转让费0.02%

梁仲贤又称，全港约2,600间上市公司参与无纸化制度，  预计在未来五年内，分批逐步将其已发行的实物股票转换为无纸。对于目前持有实物股票的投资者，可以根据自己的意愿，在任何时候决定是否开立USI户口并将实物股票「去实物化」，以电子形式持有股票。而在首次公开招股（IPO）方面，今年11月16日后上市的新公司将直接以无纸化形式发行，不再提供实物股票。

在开户与收费方面，梁仲贤表示，投资者可亲身前往股份过户处办理USI开户手续，相关机构的职员会为不熟悉科技的市民提供协助。收费方面，证监会已建议设定上限以保障投资者。开设USI户口的费用，建议上限为一次性50港元，且没有年费。当投资者将实物股票转为电子纪录时会产生「去实物化费用」，建议上限为每张实物股票5港元，并设有20港元的最低收费。此外，若投资者想将USI户口内的电子股票转至经纪行或银行进行卖出交易，则会涉及「转让费」，其建议收费上限为该批股票价值的0.02%，举例而言，转让价值10万港元的股票，费用约为20港元。
 

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