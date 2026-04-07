Pickleball乱象｜匹克球噪音滋扰犯众怒 「抢占」场地惹投诉 议员称难管制：整路噪音更大

匹克球（Pickleball）热潮席卷香港，惟这项新兴运动却引发与其他场地使用者的矛盾，由于匹克球对场地要求低，只需贴线及架网便可进行，不少玩家因而选择预订足球场、篮球场等康文署场地，变相「抢占」了原本使用者的活动机会。另一为人诟病问题是Pickleball持续发出高频击球声，发出的噪音引来市民强烈投诉，令匹克球似乎变得「人人喊打」。《星岛头条》近日走访不同球场，了解Pickleball爱好者意见，有人承认匹克球声量较高，但认为只是做运动，无可厚非。有立法会议员认为，匹克球声浪并非如外界所指般嘈吵，甚至称既然社会容许打桩、修路等工程噪音，便无理由向匹克球施加太多管制，呼吁大家「一人让一步」。

足球场、篮球场变身Pickleball室外场 市民投诉

匹克球只需贴上场地线、架设球网便可进行，甚至毋须正式球场亦能「猜波」，因此玩家会预订其他场地作活动之用。记者从一个匹克球应用程式中发现，玩家使用的场地五花八门，包括康文署室内体育馆、室外足球场及篮球场等。其中，葵涌大连排道与深水埗通州街的五人足球场经常被匹克球玩家预订，变相剥夺了原本想在该处踢球者的机会，不少市民更为此在网上投诉。

记者尝试到室外球场，了解匹克球玩家自身的看法。林先生承认匹克球声量较高，但他认为自己不过是在做运动，觉得无可厚非，「唔系真系话好影响到人就可以」。至于场地问题，他称私人室内匹克球场收费较高，故倾向使用康文署场地。

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网球爱好者称订场难度增

匹克球教练周先生现时主要在私人会所的多用途球场进行教学，但偶尔亦会到室外场打波。他坦言匹克球的音量确实较高，认为政府可提供专门供匹克球使用的场地，并让这些场地远离民居；但他同时指，近来越来越多人预订康文署或社区中心场地进行匹克球活动，且玩家需要在室外比赛，故使用室外场地练习是无可避免。

记者亦尝试询问其他场地使用者的看法。网球爱好者Bonnie及Robert平时经常到不同康文署场地打网球，他们表示匹克球活动多见于室内社区中心或羽毛球场，户外网球场则较少；尽管如此，两人也坦言匹克球热潮确实增加了「book场」难度，「又多了一班人来竞争，就少了一个机会」。

何敬康：Busking都有噪音 吁一人让一步

立法会民政及文化体育事务委员会副主席何敬康认为，与打桩、修路等工程噪音相比，匹克球声浪并非如外界所指般嘈吵，「你整路𠮶啲都得，点解匹克球唔可以呢？匹克球点会嘈过整路？」他又称，匹克球日间声响难以超出噪音管制条例的法定标准，若因此管制，许多活动无法进行，故他建议除非分贝超标，否则不应施加太大的管制，「街头Busking都有噪音，不过只是音乐，你觉得好像没那么刺耳，但如果你唱得难听的话，也是刺耳。」

不过，打桩、修路工程总有完结的一天，也不会在晚上发出噪音，过去就有居民投诉被匹克球声浪声响全日轰炸13小时。何敬康承认，部分市民或对匹克球持续的高频声音感到困扰，建议当局可透过问卷调查，了解受影响范围及程度，若问题普遍，可研究加设隔音墙或隔音屏障等措施。他强调，持份者之间应协调，「大家要忍让一点，一人让一步」。

立法会民政及文化体育事务委员会副主席何敬康。资料图片

「争场」源于场地短缺

至于匹克球玩家占用足球场、篮球场等场地而引发的「争场」问题，何敬康直言，场地短缺是香港长期面对的挑战，并非匹克球独有，羽毛球、排球等运动同样面对多功能场馆预约竞争。他认为现时康文署的「SmartPLAY」预订系统公平，不应为特定运动设优先权，「你无得话多人去打篮球，你就畀篮球先打」。

何敬康建议，政府可研究在「活化工厦」政策下，鼓励私人营运商将空置工厦改装成匹克球专用场地。他解释，匹克球对场地空间及楼底高度的要求，均较篮球等传统运动为低，适合在工厦发展。他又指，政府场地有限，康文署只能在现有场地内应付不同运动的需求，「每逢多出一个运动，竞争自然会大了。」他形容这是供求问题，无可厚非，若要解决问题，唯一方向是在其他地方增加可供应用场地，而关键在于如何增加供应。

雷雄德：毋须立法规管 匹克球玩家要有「道德责任」

香港教育大学健康与体育学系高级讲师雷雄德表示，匹克球使用木制球拍和胶制空心球，撞击时会产生响亮的「啪啪」声，若在住宅楼下打球，确实会对低层住户构成声音问题。不过他指，匹克球爱好者多为中产，倾向到室内球场打波，而室内场暂未有接获噪音投诉，故认为现阶段噪音问题并不严峻，不必立即立法规管。他建议康文署可先成立小组观察，并与地区组织沟通，探讨如何减低对球场周边居民的影响。

雷雄德强调，社会应先从互相尊重的态度解决问题，运动者需留意周边环境，避免对他人造成影响， 「如果户外『噼噼啪啪』，打Pickleball啲人都有一个所谓少少道德责任，睇吓佢个环境会唔会影响到周边嘅人」。至于场地问题，他提到现时康文署有提供羽毛球场供匹克球玩家使用，只需调整球网高度便能用作匹克球场。

记者、摄影：郭文卓