复活清明长假｜机场涌现离境人潮 旅客呻日本机票较平日贵逾倍

随著复活节及清明节长假展开，大批市民外游，机场今早涌现离境人潮，办理登机柜位大排长龙，不少是一家大小外出旅游。虽然近期燃油附加费上涨，但无碍市民出行意欲。有前往日本的旅客表示，假期机票价格惊人，来回冲绳票价高达7000多元，但认为假期放松是必需。

来回冲绳票价昂贵高达7000多元

准备与友人前往冲绳进行五天四夜之旅的梁小姐表示，尽管早在两个月前订票，票价仍高达每人来回7000多港元。她感叹曾去过冲绳4次，票价从未超过3000元，今次升幅逾1倍，「我加多啲钱已经可以去英国」。虽然机票昂贵，且原本计划的潜水行程因天气取消，但她笑言「朋友已经畀咗钱」，故仍按原定计划出发放松。对于未来机票价格可能受燃油费影响而继续上涨，梁小姐表示，虽然机票贵，但假期放松是必需，不过她预计暑假将因工作留美，短期内未必会再安排旅游。

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有人庆幸早订机票避开燃油费加幅

前往东南亚亦是热门之选。罗太一行六人今日出发前往曼谷，由于早在去年12月已订妥机票，成功避开近期的燃油费加幅，每人票价来回仅2000多元，认为价格合理。罗太表示，此行主要是为了满足小朋友「著泰服影相」的心愿，虽然预期当地人潮挤拥，但胜在无需额外请假，玩得更尽兴。

前往内地的票价平稳与平日相若

相比日本、泰国等旅游热点，前往内地的票价则较为平稳。陈小姐一家5口今日启程返回山东探亲一周，来回票价一家人总计2万多元，平均每人约4000元。她表示，由于前往山东多属小型客机，且提早一两周才订票，虽然机票不便宜，但幸好燃油附加费未见大幅加价，认为价格与平日相若。至于未来会否因燃油费增加而不外出旅行，她表示，想去的地方肯定还是要去，「没什么影响」。

黄小姐一家四口前往上海游玩4日。她透露一个月前订购来回机票连酒店套票，人均约5000元，属可接受范围。她提到，虽然香港已有迪士尼乐园，但小朋友想见识下上海迪士尼的分别，故决定趁假期带家人北上体验，并预计人均消费约数千元。

记者：蔡思宇

摄影：叶伟豪

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