警惕文艺包装「软对抗」 亲身认识国情可辨真假

教育局呼吁全港学校在「全民国家安全教育日」举行升旗仪式与奏唱国歌。曾任中学校长的蔡若莲，难忘国民教育曾经被污名化，任教学校更因为升旗礼被人淋红油。经过拨乱反正，她指学生尊重国旗及国歌之余，更为中国人身份感到自豪，认为是正面的进步。她亦提到师生亲身接触国情，有助认清抹黑国家的假资讯。

难忘国民教育曾被污名化

蔡若莲忆述昔日担任中学校长，学校每星期都举办升旗礼，却遭人无理破坏，「我学校试过因此操场被人淋红油，当时社会环境对于国旗国歌教育污名化，把国民教育讲成『洗脑』，把奏唱国歌讲成『噪音』，这些都是十几年前的事」。经过拨乱反正，她指学生都了解到国旗与国歌有凝聚民族团结的意识、是国家主权的象征，必须予以尊重，「就算是幼稚园的小朋友，他们唱国歌都好大声，对自己作为国家一分子感自豪，这是健康、正面的价值观」。

国家安全风险与威胁仍然存在，蔡若莲指「软对抗」以容易接触或渗透人心、外界不易察觉的方式，利用文化艺术包装，故意贬低或丑化国家形象，甚至作出以偏盖全的抹黑，师生须提高意识，同时透过亲身认识国情，分辨真假，「今时今日，仍然有人乱讲返内地会被割去器官变卖，或者在内地用餐会肚疴等，这些似是而非的言论，只要同学亲身考察交流，明白最新国情，就不会轻易上当」。她续称，当局已透过清晰指引、提升教师专业判断能力，提高学校防范有人或团体假借文化交流为名，宣传政治立场的意识。