货车撞毙孕妇酿一尸两命 司机危驾判囚22个月停牌5年　

观塘前年发生夺命车祸，31岁怀胎四月的孕妇在行人过路处行走时遭货车司机撞飞，大量出血，2日后伤重不治。肇事货车司机受审后被裁定危险驾驶引致他人死亡罪成。区域法院法官林伟权今判刑时直指，被告不是一时判断失误，而是持续不断地驾驶失误，他更在警方录影会面时谎称他在观塘海滨道一直慢速走左二线，经分析后认为被告罪责属中度，遂判囚22个月，取消其驾驶资格5年，另须自费修习驾驶改进课程。

求情指被告事后身心受创需接受精神治疗

报称货车司机的59岁被告梁志华，受审后被裁定危险驾驶引致他人死亡罪成，指他于2024年1月9日，在观塘海滨道与骏业街交界，在道路上危险驾驶一辆中型货车，引致陈健晴及其腹中胎儿死亡。

辩方求情指，被告现年61岁，教育程度为小二毕业，1979年至2004年间有10次刑事记录。被告在1990年取得驾驶执照，2002年曾有一次定额罚款记录，他在本案发生后一个月内主动归还驾驶执照。辩方称被告因本案产生心理创伤，受到身体攻击，令其精神状态恶化。另外，被告2024年曾于青山医院接受精神科治疗，现时已无法再任职司机，工作时情绪不稳，令其收入大减。

被告梁志华案发日驾驶货车撞飞一名孕妇，最后酿一尸两命。资料图片

官指被告非一时判断失误而是持续驾驶失误

区域法院法官林伟权本月初裁决时指，涉案闭路电视片段显示，被告在海滨道的左一线行驶，其后车身很快便右转入骏业街，林官形容被告「取巧地」转弯，以「贪方便」的方式驾驶，而女事主亦非鲁莽地过马路，而是仔细观察路面情况后判断没有车右转才过马路。林官直指，被告转弯时没有打灯，又向调查人员谎称较慢车速。

林官今判刑时则指，被告最严重的过失是他驾车时很迟才切入左二线右转往骏业街，他没有侧头观察以解决盲点问题，持续不断地驾驶失误，并非一时判断失误。即使被告撞倒怀孕的女事主后，曾下车照顾女事主，但他却在警方录影会面中谎称他在海滨道一直慢速走左二线。林官最终认为被告的罪责属中度，终判囚22个月，取消其驾驶资格5年，下令他另须自费修习驾驶改进课程。

案件编号：DCCC1543/2024

法庭记者