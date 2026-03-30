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和合石「永爱园」第二期4.1启用 首设水溶性悼念设施「泉爱」 让家属将爱意化作祝福

社会
更新时间：19:41 2026-03-30 HKT
发布时间：19:41 2026-03-30 HKT

食物环境衞生署今日（30日）表示，新建专为安放24周以下流产胎的和合石「永爱园」第二期将于本周三（4月1日）正式启用并接受市民申请；园内首设的水溶性悼念设施「泉爱」亦于同日开放予公众免费使用，提供更具象征意义的追思体验。「泉爱」结合泉水与「存」的谐音，寓意爱与思念源源不绝，让爱永存。亲友可在特制的水溶纸写下心意和祝福，放入水中，观察纸张慢慢溶化，让哀思随波而去，将爱意化作永恒祝福。

「永爱园」象征父母及政府对流产胎的永远关怀与爱护

「永爱园」象征父母、社会人士及政府对流产胎永远的关怀与爱护。园区环境宁静优美静谧，不仅成为小生命的安息之所，也让父母与孩子之间的情感得以延续。透过正式的告别仪式，父母得以面对及整理悲伤，逐步释怀，从伤痛中走向疗愈。食环署期望「永爱园」不仅为流产胎提供安息之所，更能为整个家庭带来支持与力量，切实体现「让逝者安息，让生者释怀」的服务宗旨。

和合石「永爱园」第二期。政府新闻处
和合石「永爱园」第二期。政府新闻处

随着和合石「永爱园」第一期的安放位置暂时饱和，食环署随即展开第二期工程，继续为24周以下的流产胎提供安放服务。新建成的「永爱园」第二期设施将提供619个安放位置。园区环境优美静谧，并设放置纪念牌匾的墙壁及立体柱子。色调柔和的特色护墙上挂满星星、月亮、云朵及小鸟等幼儿喜爱的图案，就像婴儿房或幼稚园一样，成为小生命的安息之所。

食环署发言人表示，自2018年，政府一直积极研究及落实如何整全地优化流产胎的处理，并秉持「让逝者安息，让生者释怀」的殡葬服务政策理念，推行多项措施以方便流产胎的后事安排，包括设置供流产胎专用安放及火化设施。继2019年4月在粉岭和合石设立首个「永爱园」（即和合石「永爱园」第一期）后，食环署分别于2021年在哥连臣角及去年在石门，启用第二及第三个「永爱园」，持续扩展相关服务。

 

 

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