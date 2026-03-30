消防员迷奸女网友重判监禁8年半 官斥故意不戴套以达致欲念满足 「非一时冲动或情不自禁」

34岁时任消防员涉嫌于2021年在服务式住宅酒店内亲自下厨设宴款待女网友，期间女方饮用白酒后感头晕而「断片」，翌日醒来后获告知二人已发生性行为。陪审团上月以6:1大比数裁定消防员强奸罪成，高等法院特委法官郭栋明今指被告有计划、有预谋犯案，迷奸女方时没有使用安全套，更在女事主体内射精，亲撰两封求情信也未见对女事主致歉，可见他毫无悔意。郭官考虑他使用药物、计划周详及女事主患上创伤后遗症等，决定判囚8年半。

女事主饮酒后断片遭迷奸

案发时30岁、任职消防员的男被告陈钧濬审讯前已被暂时停职。他否认于2021年7月9日至10日期间（包括首尾两日），在香港荃湾青山公路某房间强奸女子X。

控方案情指二人原透过Instagram认识，曾短暂保持联络，后来女事主在2021年7月9日赴酒店房间用膳并饮酒后感到头晕，被告将她抱上床。X翌日清晨醒来时，感到头晕及四肢乏力，被告承认两人曾性交并在X体内射精。X脑海浮现零碎画面，她在性交期间曾拒绝并称「唔好」，最后被告在她的右下腹射精。X检查身体后发现其右下腹有黏稠痕迹，怀疑遭被告迷奸，终报警求助。

有预谋犯案过程用药但不用安全套

特委法官郭栋明判刑时指，陪审团大比数裁定男被告陈钧濬强奸罪成，本案困难之处是女事主X身体内没有被验出任何药物，而闭路电视拍摄到X入房时「正正常常」，陪审团信纳X入房后受药物影响，很大可能是被告施用迷奸水，而且迷奸水无色无味并会在数小时内消失，才不能在X身体找出药物痕迹。

郭官认为被告有计划、有预谋犯案，并非一时冲动或情不自禁，被告在性交过程中未有使用安全套，更在X体内射精，加深X恐惧怀孕的心理创伤。X当时受药物影响至不能反抗，任被告鱼肉，被告仍选择不使用安全套去达致欲念满足。

女事主患创伤后遗症 被告未见歉意

郭官认为虽然被告无案底，曾努力进修如学习扎铁等屋宇装备投能，并获家人朋友支持，但其背景不构成本案的减刑因素。郭官特别提到被告亲自撰写两封求情信，两信开首均是「我要就本案，对家人、朋友、同事、社会大众，致上最诚挚的歉意」，郭官指出信中完全没有向最受本案影响的人X致歉，故在信中完全看不到被告对X有丝毫歉意。

郭官指出，女事主X因本案患上创伤后遗症，严重影响社交，遑论寻找合适伴侣。郭官希望X可走出阴霾，洗雪X的受屈。而考虑到被告有计划、有预谋地使用药物迷奸X，又没有使用预防措施，以8年半为量刑起点，再考虑到被告没有任何悔意，对X没有任何歉意，最终判囚8年半。

案件编号：HCCC93/2023

法庭记者：刘晓曦