宏福苑听证会︱街坊叶太舍己救人 邻居忆最后一面：提大家执嘢 「一个咁善良嘅人，唔应该有此遭遇」

大埔宏福苑火灾独立委员会今（30日）举行第五日听证会，续有7名宏福苑居民出席作供，其中逐家拍门提醒邻居而错失逃生时机妇人叶白瑞莲，有邻居忆述其救人事迹，并感谢叶太提醒及时逃生，冀委员会能还原真相，还她及其他居民公道；亦有罹难者家属指，曾向消防处反映发泡胶封窗问题不果，强调家属只为寻求真相与公义。

居民斥工人屡弃烟头

宏泰阁1703居民林燕明作供表示，起火当日她在家听见走廊有声响，开门后从邻居叶太口中得知可能发生火警。林女士先回家打开窗张望，惟因视野被遮盖看不见火光，不过嗅到有少许烟味。她折返走廊后再次见到叶太，叶太告诉她，依目前情况「真系要执定嘢」，她遂回家抱著狗只准备离开，这亦是她最后一次见到叶太。

林女士带狗只再次出门时，已不见叶太踪影，她以为叶太已先一步逃生，便直接与狗只下楼逃生。期间，她发现逃生梯的楼层号码被人用白漆涂掉，她下楼时无法确定所在楼层。与狗只来到大堂前，她仍是对起火半信半疑，但对地下大堂后见到宏昌阁起大火，且传来浓烟，她一度想回到宏泰阁内避烟，但被街坊阻止，最后与地下的街坊一同经垃圾房通道逃到安全地方。

林女士指出，自己每日早上6、7时都会溜狗，每次经过宏昌阁时都会见到有工人吸烟，且有大批烟头弃置在棚架及棚网附近，她本人亦曾向管理处的意见箱投诉吸烟问题，但情况没有改善。她在作供的最后，衷心感谢叶太及其家人，直指「叶太作为一个咁善良，咁好嘅人，唔应该有此遭遇」。她希望委员会能还原真相，还叶太及其他居民公道。

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居民就发泡胶封窗问题致电消防处 获回复「无具体规定」

居于宏志阁604室的苏晓峰表示，其年迈父母同在此次大火中离世，居于宏昌阁2701室。他指，自1984至1985年起与父母同住宏福苑，婚后才迁至宏志阁。他回忆，在大维修期间，他从早期便担忧工人使用发泡胶封闭窗户存在易燃风险，其后又关注到棚架围网同样有安全隐患。他更提到：「爸爸80几岁都知棚网会易燃。」

苏晓峰指出，他曾就发泡胶封窗的问题致电消防处查询，并建议改用中空板等较为安全的材料。惟消防处人员回复指，消防条例并无具体规定如何封窗，建议他向屋宇署进一步查询。

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罹难者家属：我们「贪」的是真相与公义

苏晓峰表示，在首日聆讯中听到父母的录音时，情绪深受触动。他直言难以想像父母当时是何等无助，并指他们已经非常勇敢。苏提到，当得悉消防员何伟豪为协助其父母而英勇殉职时，内心感到无比难过。他形容消防员的行为：「当所有人走出火场的时候，消防员却冲入火场」，形容是「百分百真英雄」。

苏晓峰指，对于外界有声音指责他们「贪得无厌」，他强调：「我哋贪嘅系真相、公义。」他坦言过去几个月是自己人生中最艰难的日子，可能会有创伤后遗症，呼吁居民不要将自己封闭起来，要多与人倾诉。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元

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