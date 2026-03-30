Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

虚报工作经验诈骗机电署发电工A牌 男技工认串谋欺诈罪 还押4月判刑

社会
更新时间：12:03 2026-03-30 HKT
发布时间：12:03 2026-03-30 HKT

39岁男技工于2023年1月向机电工程署申请俗称「A牌」的电业工程人员A级注册证明书，但却呈交虚假的工作证明，以求符合申请A牌的工作经验要求。涉案技工事后被廉政公署拘控，今于观塘裁判法院承认1项串谋欺诈罪。案情指，被告自知工作经验不足，经朋友介绍下，向设计公司东主支付3万元，以换取虚假工作证明。裁判官刘淑娴裁判官押后案件至4月13日判刑，以待索取背景及社会服务令报告，期间被告须还押。

交假文件虚报工作经验申A牌

被告叶文林，承认于2022年10月27日至2023年1月27日期间，与封德立和张炽标串谋诈骗机电署，即不诚实地向机电署职员虚假地表示叶文林于2016年9月至2022年10月期间受雇于通恒环保有限公司，负责设计、安装和维修工作，从而诱使机电署职员为及代表机电工程署署长，核准和发出一份电业工程人员A级注册证明书。

案情指，机电署有法定职责规管工程人员，而技工如要申请A牌，须符合相关资格，包括具备最少5年电工的工作经验。被告于2023年1月向机电署申请A牌，并呈交涉案的通恒环保工作证明文件，以致机电署同年向他批出A牌。惟相关工作证明文件属虚假，在廉署拘捕及警诫下，被告称自知工作经验不足，他透过朋友介绍而认识封德立，及在2022年10月向封德立支付3万元，以获得虚假的工作证明文件。

求情称贪方便没向真正前雇主索证明

被告过去没有案底，辩方今求情时恳请法庭索取社会服务令报告，指被告其实符合申请A牌要求，但因一时贪方便、没有向真正的前雇主索取工作证明才犯案。

刘官指此类贪污「走后门」的案件令社会廉洁程度受损，虽然现阶段仍会为被告索取社会服务令报告，但重申案件严重，被告不应心存侥幸。刘官押后至4月13日判刑，期间被告须还押。

案件编号：KTCC186/2026
法庭记者：王仁昌

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 曾任环境及生态局常秘 特首李家超早上见传媒
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 接替曾国衞 曾任环境局常秘
政情
3小时前
近日天气持续不稳定。蔡楚辉摄
天文台特别天气提示：第二波强雷雨区东移未来一两小时影响本港 局部地区雨势较大
社会
2小时前
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
2026-03-29 11:00 HKT
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
饮食
21小时前
02:59
星岛申诉王 | 回南天药材发霉生虫食用随时中毒 中医教保存秘诀：单靠雪柜大错特错
申诉热话
4小时前
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身 81岁气质优雅一举动现健康隐忧 丧夫丧子曾两度再婚
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身  81岁气质优雅一举动现健康隐忧  丧夫丧子曾两度再婚
影视圈
3小时前
四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
00:18
九寨沟7级地震︱2017年以来首拍野生大熊猫栈道漫步 工作人员：2至3岁︱有片
即时中国
14小时前
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
投资理财
6小时前
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
影视圈
2026-03-29 09:00 HKT
港铁新列车Q-train荃湾线投入服务 逾百铁路迷见证 今日运作大致畅顺
突发
22小时前