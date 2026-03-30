虚报工作经验诈骗机电署发电工A牌 男技工认串谋欺诈罪 还押4月判刑

39岁男技工于2023年1月向机电工程署申请俗称「A牌」的电业工程人员A级注册证明书，但却呈交虚假的工作证明，以求符合申请A牌的工作经验要求。涉案技工事后被廉政公署拘控，今于观塘裁判法院承认1项串谋欺诈罪。案情指，被告自知工作经验不足，经朋友介绍下，向设计公司东主支付3万元，以换取虚假工作证明。裁判官刘淑娴裁判官押后案件至4月13日判刑，以待索取背景及社会服务令报告，期间被告须还押。

交假文件虚报工作经验申A牌

被告叶文林，承认于2022年10月27日至2023年1月27日期间，与封德立和张炽标串谋诈骗机电署，即不诚实地向机电署职员虚假地表示叶文林于2016年9月至2022年10月期间受雇于通恒环保有限公司，负责设计、安装和维修工作，从而诱使机电署职员为及代表机电工程署署长，核准和发出一份电业工程人员A级注册证明书。

案情指，机电署有法定职责规管工程人员，而技工如要申请A牌，须符合相关资格，包括具备最少5年电工的工作经验。被告于2023年1月向机电署申请A牌，并呈交涉案的通恒环保工作证明文件，以致机电署同年向他批出A牌。惟相关工作证明文件属虚假，在廉署拘捕及警诫下，被告称自知工作经验不足，他透过朋友介绍而认识封德立，及在2022年10月向封德立支付3万元，以获得虚假的工作证明文件。

求情称贪方便没向真正前雇主索证明

被告过去没有案底，辩方今求情时恳请法庭索取社会服务令报告，指被告其实符合申请A牌要求，但因一时贪方便、没有向真正的前雇主索取工作证明才犯案。

刘官指此类贪污「走后门」的案件令社会廉洁程度受损，虽然现阶段仍会为被告索取社会服务令报告，但重申案件严重，被告不应心存侥幸。刘官押后至4月13日判刑，期间被告须还押。

案件编号：KTCC186/2026

法庭记者：王仁昌