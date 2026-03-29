Art Basel︱匡智会连续3年参展 展出15学员写生作品 邱腾华：可赋予学员机会展示天份及才能

「2026年巴塞尔艺术展香港展会」（Art Basel Hong Kong 2026）一连三日正在香港会议展览中心举行，吸引大批国际游客慕名前往。匡智会今年连续第三年参展，展出15名学员在大埔松岭村的写生作品。匡智会执行委员会主席邱腾华表示，参展让学员们获益良多，向公众展示他们非凡的艺术天赋，并借此机会推动社会共融。

邱腾华今早（29日）在电台节目表示，今年以《物润留声》为展题，展示匡智会七十年代于大埔松岭村总部设立小型院舍的小石屋，逐渐发展成拥有特殊学校、宿舍和职业训练中心的多元社区，由智障学员透过写生，将匡智会松岭村一草一木、校巴、石屋等展现匡智会及香港社会智障服务，于60个寒暑之间的变化活现于画作中。

3年参展经验让学员们获益良多

邱腾华认为，部分智障人士有艺术天份，社会看待有特殊需要的人士，不应只聚焦于的缺失及障碍，应发掘其才能。平台对匡智会而言非常重要，可赋予机会让他们展示天份及才能。

邱腾华观察到，连续3年的参展经验，让学员们获益良多，他们从最初的紧张，到如今能自信地担当「主人翁」，在展馆中向公众介绍作品，待人接物和信心方面都有显著成长。

邱腾华坦言，学员在毕业后，即使有艺术天份，仍难以将其发展为进修或职业方向。因此，匡智会积极为他们开拓更多的「门」，如成立「匡智体艺学院」，并与拍卖行合作，尝试让具市场价值的作品得以出售。期望未来能打开更多扇门，让这些「不一样」的艺术家，在社会上能有更多的出路。

进入人工智能年代服务应与时并进

回顾匡智会由1965年只服务4名学生，发展至今天拥有106个服务单位，邱腾华期望社会更广泛接纳特殊需要儿童，提供展示才能及谋生机会，并由服务单位支援及照顾，建立更加共融的环境。过去曾以咖啡店等社企，向学员提供工作机会，但进入人工智能年代，工作机会出现变化，服务应与时并进。

邱腾华指出，当代社会惯于用「单一把尺」去衡量人的价值，在这标准下，有特殊需要的人士可能永远排在队尾。然而当换个角度，便会发现他们在艺术、体育等领域，拥有不逊于任何人的天赋。

邱腾华指，香港是一个丰足的社会，不只在于经济，更在于具备「由零变一，再变一百」的潜力。他期望，透过搭建更多元化的平台，联合不同机构，最终能打破界限，让所有人在一个真正共融的环境中，一同生活、一同创作，让社会因包容而变得更丰盛。

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