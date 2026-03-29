复活节｜旅行社指高铁团爆满「一票难求」 欧洲团客受战火影响大跌一半

【复活节/长假期/旅行社/高铁团/内地】复活节长假期将至，受中东战火及燃油附加费高企影响，本港部分市民选择放弃长途旅行，改往内地等。有旅行社负责人表示，内地高铁团已经爆满，出现「一票难求」的盛况，生意额较去年增加2成，往返大湾区的巴士团亦增加约2成。不过，海外长途飞机团则表现疲弱，有旅行社指前往欧洲的旅客数目锐减，至少大跌一半以上。

旅行社: 所有高铁团爆满 车票一票难求 公司不敢随便开团

太子旅游经理林炳成表示，今年复活节内地高铁团反应极为踊跃，生意额较去年增加2成，其中前往贵州的路线最受欢迎，「所有高铁团都已经爆满，车票一票难求，公司现时不敢随便开团。」他指，高铁团团费目前微增5%，若之后能订购到更多高铁票，不排除团费会进一步增加，最高升幅可达1成。

往返大湾区的巴士团亦旺场，林指增加约2成，不少原本打算去海外旅游的市民改为参加大湾区团，前往江门、佛山等地，「去多几个景点」。他说，考虑到巴士团一向并非市场最主流选择，公司目前不敢贸然加价，维持原价吸引客源。

英豪旅行社副总经理陈家强指，今年复活节整体生意较去年增加逾2成。他分析，今年假期长5天，较去年多1日，加上正值春季花期，刺激港人北上意欲。随著高铁班次增加，今年高铁团报团人数大幅增加，除了广东省短途游外，邻近的湖北、江西及广西亦成为热门目的地。由于高铁票价相对固定，相关团费维持于去年相若水平。

纵横游 : 中东战火爆发 部分人放弃长途旅行 改往内地

纵横游常务董事袁振宁表示，中东战火爆发，部分人选择放弃长途旅行，改往内地和日本等。今年内地团生意升幅显著，其次为韩国及日本，均较去年录得1至2成增长。他称，内地线路没有燃油附加费负担，亦正值花季，热门地点涵盖华东一带、北京、武汉、桂林及长沙等赏花胜地，至于东北三省及新疆，则尚未进入旅游旺季。

暑假欧洲直航团价格或有1至2成升幅

相比内地团的热潮，海外长途飞机团则面临严峻挑战。袁振宁指，现时已取消中东团及经中东转机的欧洲团，前往欧洲仅余直航团，整体欧洲团报团人数较去年相比减少达一半以上。他表示，中东战争以来，前往欧洲的直航机票价加约1倍，但由于复活节团多数是早前已经订位，现时已无机位，故价格影响不大，但他预计暑假欧洲直航团价格会有1至2成升幅。

陈家强亦指，受中东战争及燃油附加费飙升打击，前往欧洲的旅客数目大减，至少大跌一半以上。他提到，近期机票供应紧张，不少已报名的旅客因担忧安全问题或遇上航班取消，最终无奈取消行程，「即使有假期都无法前往」。而日韩团的旅客数目则与往年相若。他指，飞机团费普遍加价1至2成，未来亦会因应燃油费而调整价格。

林炳成表示，由于燃油附加费加幅太大，加上中东局势动荡，公司已暂停中东团，目前飞机团生意整体减少约2成。海外团目的地以韩国及澳洲较多，其中韩国团最受欢迎，日本线则维持平稳。他说，受成本影响，飞机团费普遍上调5%。

记者：蔡思宇

摄影 : 苏正谦