多次尾随女学生偷拍过百张裙底照发送他人 35岁男文员称因好奇而犯案 判囚15周

35岁男文员因好奇而在5个月间多次尾随女学生，偷拍过百张裙底照片，并将照片传送予他人。男文员今于区域法院承认非法拍摄及观察私密部位等12罪，被判囚15个星期。法官叶佐文留意到被告事后积极寻求心理学家及精神科协助，表示值得欣赏。叶官又指有性冲动及性幻想实属正常，但需以正确方式处理，判刑须向社会反映法庭不接纳此等行为。叶官最后劝谕被告家人好好支持被告，「唔好歧视，要抗拒其他人嘅歧视」。

被告吴嘉培，被控一项非法拍摄及观察私密部位罪，以及15项发布源自干犯指明罪行的影像罪；今承认偷拍及11项发布源自干犯指明罪行的影像罪，其余4罪获法庭存档。

被告积极寻求精神科医生及教会协助改过

辩方采纳书面求情，庭上补充指被告无案底，有一个爱锡他的家庭。涉案照片无法辨认到相中人的身份，亦只拍摄到小腿及大腿位置，未及私密部位，叶官随即指出虽无直接拍摄但「都好近」。辩方又指被告事后积极寻求协助，包括教会和精神科医生等，叶官表示「唔错都错咗」，但被告有决心及勇气改善，法庭会纳入考虑。辩方力陈被告重犯机会低，望法庭念及被告和盘托出，作宽大处理。

叶官向被告表示，身边有朋友亦有相关问题，但实行犯案便属严重程度。叶官指有性冲动及性幻想乃人之常情，但不能接受以不正常的方式处理，继而影响社会上其他人，叶官比喻若被告的家人遇上相类事件，「你都觉得唔开心」。

叶官提及被告事后积极改善，相信他意识到问题，在家人支持下不会重犯。叶官强调被告并不孤单，他事后懂得正确处理值得欣赏，劝被告「同屋企人倾吓都好」。惟叶官明言判刑须对社会反映法庭不接纳偷拍行为，因此每罪以6星期监禁为量刑起点，认罪扣减至4星期；考虑到整体性，偷拍罪以外的11项罪名各有1星期分期执行，被告终须入狱15星期。

叶官判刑后特别劝谕旁听的被告家人好好沟通及关怀被告，又著他们不要歧视被告，站在亲人一方，「要抗拒其他人嘅歧视」。

声称出于好奇犯案 并将裙底照传送他人

案情指，案发时约16岁的女事主X于2024年5月17日早上，身穿校服裙上学，途中经过九龙城太子道世运花园行人隧道。一名途人朝X迎面走时，发现被告正用手机从X的后方向上拍摄X的裙底，遂大喊「先生，你做乜嘢？」。X转身便见被告的手机正开著拍摄功能，她报案时途人截住被告。警方到场后，在被告同意下搜查其手机，发现内有6张X的裙底照，随后拘捕被告，他在警诫下称出于好奇而犯案。

警方调查发现被告除偷拍外，更曾10次用微信向一名叫「Candy」的人传送105张裙底照，全都是从后以向上角度拍摄。X认出当中104张的拍摄对象为她，另外一张则显示为一名不知名的女学生。而在2023年12月至2024年4月期间，「Candy」未曾索要裙底照但被告主动传送，被告在周遭有途人的情况下仍偷拍，他又曾向「Candy」表示周遭无人，「可以任影」裙底照，以及问「Candy」觉得哪个学生更吸引。

被告在警诫录影会面中表示，他于2023年底首次遇见X，他们互不相识但被告曾在乘巴士上班时见过X，他承认曾多次尾随X，及在未获对方的同意下拍摄裙底照。被告称在2024年5月17日走路时见到X，出于好奇心而拍摄对方6张裙底照。被告另指于2023年认识女子「Candy」，她为被告提供按摩服务，他承认于涉案时间偷拍X并将照片传送予「Candy」。

叶官另就本案颁下书面判词，当中同意被告只向一位人士发布涉案影像，严重性比大范围公开发布为轻。然而叶官指出被告多次针对未成年学生偷拍及发布，其连续侵犯行为属加刑因素。

案件编号：DCCC 426/2025

法庭记者：雷璟怡