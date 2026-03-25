自编自导罪案予还押犯「提供线报」申减刑 两男女认串谋妨碍司法公正罪

荔枝角收押所一名还押犯串谋同党策划两宗自编自导管有非法枪械、炸药或毒品的罪案，让另外两名还押候讯犯人向警方提供罪案线报为由，得以向法庭申请减刑。廉署早前经调查，成功揭发并阻截该两宗罪案发生。涉案一对情侣被告今日(3月25日)在区域法院承认串谋妨碍司法公正，暂委法官李志豪将案件押后至4月30日求情，期间女被告获准保释候判。

策动案件让两还押犯向警「提供线报」助减刑

男被告王珏琛，41岁，案发时为荔枝角收押所还押犯，承认两项串谋妨碍司法公正罪名，以及一项无合理因由而没有按照法庭的指定归押罪名。王珏琛女朋友刘臻颐，29岁，早前同被控两项控罪，则承认一项串谋妨碍司法公正罪名，她另一项控罪则由区域法院法庭存档。王珏琛还押惩教署看管，刘臻颐则获准保释。

廉署已向法庭申请充公有关涉案犯罪得益共约90万元，待法庭排期处理。

温展鹏拟认罪本周五将答辩。资料图片

女被告郑乐琳否认洗黑钱罪，7月受审。资料图片

本案源于廉署一宗贪污调查。于2021年9月至2022年5月案发期间，王珏琛还押惩教署荔枝角收押所，因而认识另外两名还押犯，二人分别牵涉在一宗抢劫案及一宗贩毒案，正等待案件在高等法院提讯。

案情透露，王珏琛向其女友刘臻颐及同党提出，策划两宗自编自导罪案，让该两名还押犯向警方提供线报破案，从而便利二人在各自案件的司法程序中向法院申请减刑，而二人的家人则分别向王珏琛支付25万元及125万元报酬。

另两同党拟认罪1被告否认洗黑钱将受审

刘臻颐及王珏琛的同党其后按照王珏琛指示统筹整项计划及联络相关人士，并先后筹备购买一支高能量的非法气枪及获取一份炸药制造指南以准备炸药。他们又预备将该等非法物品藏匿于一个地点，以及安排代罪羔羊在该地点被警方拘捕。

王珏琛2025年7月8日未有到区域法院应讯，法庭遂向他发出拘捕令，他其后被捕及加控一项无合理因由而没有按照法庭的指定归押罪名。

王珏琛两名同党关宇轩，26岁；及温展鹏，29岁，分别被廉署控以串谋妨碍司法公正罪，以及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪(俗称「洗黑钱」)。二人早前向法院表明会认罪，并订于星期五(3月27日)在区域法院答辩。

另一名同案被告郑乐琳，26岁，亦被控以一项「洗黑钱」罪名。她否认控罪，案件订于7月6日开审。

案件编号：DCCC373/2024