Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食环署：8.1起于多个公众骨灰龛位实施每月编配安排 市民申请后下个月20日抽签

社会
更新时间：13:19 2026-03-24 HKT
发布时间：13:19 2026-03-24 HKT

食环署今日（24日）表示，8月1日起粉岭和合石第六期、东区哥连臣角及沙田石门灵灰安置所，将实施每月编配安排，全面取代现行的周年编配，市民申请后下一个月20日进行公开搅珠及电脑随机抽签。

食环署指，市民在中签后若选择放弃，则不可在之后的6个月内，就同一安置所提交申请。抽签不成功的市民则会自动获编排曾咀骨灰龛位。署方指，除曾咀灵灰安置所骨灰龛位是每月编配外，其余三个是周年编配，去年合共提供逾3.6万个骨灰龛位，署方决定在完成今年周年编配后，即4月1日至30日接受申请，7月下旬进行抽签，8月起会改为每月编配，合共提供全年近2万个骨灰龛位。

食环署表示，随著近年陆续有新的灵灰安置所落成，龛位供应充足，有条件优化编配安排，且检视目前公众骨灰龛位的情况后，认为新安排可满足市民的需求。署方指，现时每年收到的申请都少于1.9万个，因此按需求订立每月编配的供应量，有信心即使减少配额，仍然满足需求，指更改编配安排是方便市民毋须等候一年才获编配。

食环署又表示，近年大力推广绿色殡葬，加上放宽市民在现有龛位安放先人骨灰的数目，因此市民对新龛位的需求有所减少。署方指，会密切监察需求适时调整配额，又指预计目前龛位足够使用至2031年，并正物色新场地。

署方表示，如申请数目超出可供编配的数目，以致未能成功获编配所选定的灵灰安置所，食环署会自动将有关申请编配至曾咀灵灰安置所，申请人可决定是否接受，如放弃可在下轮每月龛位抽签重新提交申请。

记者、摄影：蔡思宇

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
女星抗癌失败不幸离世终年51岁 遗下女儿令人心酸 曾演「畸形食人女」成经典
女星抗癌失败不幸离世终年51岁 遗下女儿令人心酸 曾演「畸形食人女」成经典
影视圈
18小时前
星岛申诉王 | 德福五尸案单位 起拍价230万 投资者捞底 盘点香港「超级凶宅」
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅单位230万起拍价 投资者趁机捞底 盘点香港「超级凶宅」
申诉热话
6小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
宏福苑听证会︱第三日聆讯进行 3名宏福苑居民将以证人身份作供
宏福苑听证会︱竞委会：出现长期、大范围严重反竞争行为 包括合谋定价、瓜分市场等︱持续更新
社会
3小时前
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
影视圈
5小时前
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
2026-03-22 12:00 HKT
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
股市
3小时前
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
影视圈
2026-03-23 09:00 HKT
伊朗局势｜以媒：美国冀4月9日前停战 伊朗称美以袭击伊两处能源基础设施｜持续更新
01:31
伊朗局势｜以媒：美国冀4月9日前停战 伊朗称美以袭击伊两处能源基础设施｜持续更新
即时国际
5小时前
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
01:22
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
影视圈
22小时前