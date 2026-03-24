食环署：8.1起于多个公众骨灰龛位实施每月编配安排 市民申请后下个月20日抽签

食环署今日（24日）表示，8月1日起粉岭和合石第六期、东区哥连臣角及沙田石门灵灰安置所，将实施每月编配安排，全面取代现行的周年编配，市民申请后下一个月20日进行公开搅珠及电脑随机抽签。

食环署指，市民在中签后若选择放弃，则不可在之后的6个月内，就同一安置所提交申请。抽签不成功的市民则会自动获编排曾咀骨灰龛位。署方指，除曾咀灵灰安置所骨灰龛位是每月编配外，其余三个是周年编配，去年合共提供逾3.6万个骨灰龛位，署方决定在完成今年周年编配后，即4月1日至30日接受申请，7月下旬进行抽签，8月起会改为每月编配，合共提供全年近2万个骨灰龛位。

食环署表示，随著近年陆续有新的灵灰安置所落成，龛位供应充足，有条件优化编配安排，且检视目前公众骨灰龛位的情况后，认为新安排可满足市民的需求。署方指，现时每年收到的申请都少于1.9万个，因此按需求订立每月编配的供应量，有信心即使减少配额，仍然满足需求，指更改编配安排是方便市民毋须等候一年才获编配。

食环署又表示，近年大力推广绿色殡葬，加上放宽市民在现有龛位安放先人骨灰的数目，因此市民对新龛位的需求有所减少。署方指，会密切监察需求适时调整配额，又指预计目前龛位足够使用至2031年，并正物色新场地。

署方表示，如申请数目超出可供编配的数目，以致未能成功获编配所选定的灵灰安置所，食环署会自动将有关申请编配至曾咀灵灰安置所，申请人可决定是否接受，如放弃可在下轮每月龛位抽签重新提交申请。

记者、摄影：蔡思宇