立法会议员到访廉署总部 交流反贪意见 促进立法执法互动协作

多位新一届立法会议员今日（23日）到访廉政公署总部，亲身了解廉署工作及最新肃贪倡廉策略，并就最新反贪工作和廉洁情况交流意见。廉政专员胡英明欢迎到访议员时表示，廉署与立法会一直紧密合作，议员的监察、建议和支持对廉署提升工作成效十分重要。

胡英明冀伙议员从根源改变楼宇维修生态

胡英明亦向议员简介执法工作，他表示廉署十分关注近年楼宇管理及维修贪污罪行，当中涉及百万元至过亿元工程，亦涉及为数不少的非法组织和非法手段，廉署除了常设的专责小组外，亦增拨调查人员支援，全力打击相关罪行。他亦期望立法会议员共同努力，全面检视现时的制度，从根源彻底改变现时楼宇管理及维修行业的生态。

防止贪污方面，胡英明表示，廉署强调防贪专业性，为不同行业如银行业、保险业及建造业等，都采取及早预防贪污的策略，亦鼓励与不同商会协作，高效及全面推动防贪政策。倡廉教育方面，廉署革新反贪宣传模式，其中「一九七四」咖啡厅和展览厅亦成为香港的人气参观热点，有效传递倡廉讯息。

廉政学院作「窗口」反驳外国失实言论

国际方面，胡英明亦提及香港国际廉政学院成立两周年，成功发挥「窗口」的角色，透过举办专业反贪培训，邀请世界各地反贪机构人员来港和到内地考察，亲身了解国家和香港最新发展，认识国家社会和经济情况，有效反驳和澄清外国对国家的失实言论。学院两年内已举办近50个培训课程，取得良好口碑，接触近90个司法管辖区超过5,000人，当中包括一带一路、中亚、中东及非洲多国。年内亦会拓展欧洲区域版块的国家，持续扩大「朋友圈」。

此外，副廉政专员兼执行处首长丘树春亦向到访议员讲解执行处的工作、机遇和挑战，以及近年不同界别的重大贪污案件及大型执法行动等。立法会议员亦参观多项廉署设施，包括举报中心、拘留中心、电脑资料鉴证组、法证会计组和专责调查上市公司贪污罪行的组别，进一步了解廉署人员应用人工智能技术到日常调查工作和最新电子搜证程序，及廉署应对商业机构贪污罪行的调查工作。议员亦到访廉署室内射击场，观察廉署的枪械配备和了解配枪人员执行职务的训练。

议员亦到访香港国际廉政学院，了解国际培训和交流工作，并透过参观廉署展览厅，体验廉署最新沉浸式倡廉教育策略和各种防贪项目。

是日到访廉署总部的议员包括立法会主席李慧琼、议员吴永嘉、吴杰庄、梁子颖、陈颖欣、庄豪锋、邓铭心及谭镇国。廉署亦将于4月及5月再安排两场立法会议员访问活动，务求令更多议员加深了解廉署工作。