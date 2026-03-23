横头磡邨住户受邻居滋扰多年申司法覆核 房委会指屋外装闭路电视不合规 不接纳片段决定属正确

黄大仙横头磡邨某住户投诉邻居滋扰多年，但房署表明单凭其闭路电视录影片段，不能按《屋邨管理扣分制》对邻居实行扣分，必须由物业管理职员亲身「捉到正」。住户质疑此举属误解及误用《屋邨管理扣分制》，去年入禀高等法院申请司法覆核，要求法庭下令房署需接纳公屋住户提供的影片作证据等，再重新考虑对涉事邻居扣分。案件今于高等法院进行聆讯，房委会一方指是次司法覆核，并非为双方修补邻居关系，而最合适的方法是让其中一方搬到其他屋邨居住；另指申请人呈交在其屋外拍摄的闭路电视片段不被接纳，皆因在公屋单位门口安装闭路电视并不合规，并且署方也没有「操作手册」去跟从处理此事。

须「捉到正」才扣分安排不合理

本案申请人为司徒永亮（英文名：Szeto Wing Leong），建议答辩人为香港房屋委员会（下称房委会，Hong Kong Housing Authority）。

司徒永亮夫妇自2022年9月起遭邻居持续滋扰，包括垃圾、噪音、恐吓及敲门等，影响日常生活。为查明真相，他们在家门安装两个闭路电视，同年10月向卓安物业顾问有限公司投诉，要求对邻居违规行为实行扣分处理。然而，物业管理经理表示必须由保安「逮个正著」才能扣分，闭路电视片段不获房屋署接纳。

司徒质疑此安排不合理，认为难以依靠保安当场目击违规行为，物业管理公司及房屋署均没有尽力解决问题。房屋署职员于2023年2月回复，强调扣分制需「零瑕疵」，必须由执行人员当场发现，否则个案不能成立。司徒认为此政策与初衷不符，令居民难以保障自身权益，遂要求法庭裁定房署拒绝考虑视像证据的决定不合理，并下令房署检讨《屋邨管理扣分制》的实施策略，尤其是噪音滋扰的证据要求。

房委会：最佳解决方法是其中一方迁离

司徒永亮一方今在庭上重申，房署曾回复司徒指并非所有影片均不被接纳，证明房署曾接纳影片作证据，质疑房署对是否接纳其拍摄的闭路电视片段，保持如此高门槛标准，另指出官方闭路电视片段其实与住户拍摄的闭路电视片段无异。

房委会一方则指，它明白没有人欲每日面对邻居滋扰 ，但强调是次司法覆核并非旨在修补邻里关系，署方当然希望公屋住户邻里关系良好，但证据显示司徒与邻居的关系自TVB节目《东张西望》播放后每况愈下，最佳解决方法或许是其中一方搬到其他屋邨居住。

房委会一方另提到，司徒永亮提出的司法覆核中，并没有要求保安加紧巡逻等，而署方不接纳住户在屋外拍摄的闭路电视片段的原因，包括在公屋单位门口安装闭路电视并不合规、署方没有「操作手册」指示职员如何审视住户提交的闭路电视片段等。

案件编号：HCAL2388/2025

法庭记者：刘晓曦