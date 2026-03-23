油价飙升｜厕纸加价一成？ 智库指「借势加价」为实：乘机将成本转嫁消费者

近期中东局势紧张，引发国际油价波动，对本港民生的影响逐渐浮现。除油价上升外，连日常用品厕纸因运输成本亦上升，有药房预计下月起厕纸会加价约一成。团结香港基金绿色及可持续发展研究主管萧逸驹认为，市民需分辨哪些产品与石油有直接关联，哪些可能只是供应商「借势加价」。

萧逸驹今（23日）在电台节目上表示，香港是细小外向型经济，很多产品都依靠入口，价格受影响属正常。汽车、航空燃油、海运物流及塑胶化工相关的产品，都需要石油产物，其价格上涨具有一定逻辑。然而，对于厕纸、纸巾等主要原料为木浆及再生纤维的产品，石油成本可能仅占外层塑胶包装，比例极低。

他以清洁剂为例，假设石油相关成本占总成本一至两成，即使油价上升20%，对最终成品价格的影响理论上仅约4%，「一件20元的货品，应该只贵8毫子」。他强调，香港零售价最大的影响因素始终是租金、人工及物流成本，若有产品跟随油价作一比一的加幅，「石油升两成，它又加两成」，其实有可能是「借势转嫁」给消费者。

邵家辉：体积大运输成本增是加价主因

批发及零售界立法会议员邵家辉在同一节目上对此表示认同，并以厕纸为例，厕纸价格不高，但体积庞大的产品，需要很大运输空间，其加价压力主要源于运输成本。他打比方说明：「一个货柜如果装的是iPhone，价值不菲；但如果装的是厕纸，虽然占满空间，总价值却不高。」因此，当油价飙升带动运输费用上涨时，这类产品的成本压力便会显著增加。除了厕纸，他提及蔬菜等同样体积大而价格不高的商品，长远亦可能受影响。

不过，邵家辉透露，目前入口商仍持有约两至三个月前的存货，加上考虑到当前经济环境，他们暂倾向不会在短期内将成本转嫁至消费者，仍在观望局势发展。他亦指出，另一类直接受影响的是石油副产品，例如防水漆、铺路的沥青及塑胶玩具等，其生产成本会随油价直接上升。

油价「加快减慢」是不争事实

针对本港车用燃油价格长期存在的「加快减慢」问题，两位嘉宾均认为现象确实存在。萧逸驹指，观察到国际油价上升时，本地油价在一两天内便会跟随上调；但当国际油价回落时，本地减价速度却明显滞后。

环境及生态局宣布将于4月1日起，每星期公布各油公司折扣后的实际售价，并与「国际成品油价」走势作比较。对此，萧逸驹及邵家辉均认为是提升透明度的「第一步」，有国际基准做对比，若见到分别真的很大时，下一步有机会可作规管。萧逸驹指现时汽油产品较单一选择少，建议可考虑引入较平价的95号甚至是92号的汽油，让消费者多些选择，亦可考虑日后在油站批地条款上增加一些条文。

相关新闻：



油价终「透明」政府每周公布变动

油价飙升｜引入95汽油可降价？谢展寰：与98仅相差约一毫子 4.1起每周公布油公司折扣价与国际成品油售价

油价｜《The Standard》拆解香港油价「世一」及加快减慢之谜 议员业界促油商公开数据 政府管制价格

