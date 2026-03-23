屯门医院完成全港首宗震颤型柏金逊症「磁波刀」治疗 即时改善九成手震征状

手震是柏金逊症常见征状，影响患者生活。今年2月，屯门医院神经医学中心完成全港首宗震颤型柏金逊症「磁波刀」治疗，整个疗程约3小时，患者毋须开刀及全身麻醉，即时改善九成手震征状。院方形容，「磁波刀」治疗让患者就如「时光倒流」；又称已获资助研究疗法对震颤型柏金逊症的成效，期望以本地数据确立标准化治疗。

超声波穿过头颅 热能消融「靶点」

屯门医院神经医学中心2024年引入全港首个「磁波刀」治疗系统，结合磁力共振精准导航，将数百至一千个高强度超声波波束穿过病人头颅，以热能消融导致手震的「靶点」组织。屯门医院脑神经外科副顾问医生何文杰表示，「磁波刀」先以较低温度压抑颅内目标脑部组织，检视成效后，再逐步调高温度永久消融，副作用轻微，「会有轻微感觉麻痹或行路不稳，原因是一开始消融位置有热力，过后脑部出现微小、局部的脑水肿。一、两周内会全散，副作用亦随之消散。」

左起：屯门医院内科及老人科（脑内科）副顾问医生张志峰、屯门医院脑神经外科顾问医生罗兴源、屯门医院脑神经外科副顾问医生何文杰、屯门医院副行政总监郑振邦。屯门医院供图

首名受惠患者：柏金逊征状即时改善

过去一年，「磁波刀」系统为23名「原发性震颤」患者提供治疗。中心去年获「善心医疗基金」拨款约150万，资助研究 「磁波刀」治疗震颤型柏金逊症成效，预期两年为40名震颤型柏金逊症患者提供治疗，并展开5年术后追踪，评估成效。从事地盘管事、现年54岁的张先生，是首名受惠患者。受手震困扰，他失去工作，不敢外出。经过治疗后，他计划与太太去旅行，形容征状即时改善， 「突然间完全定了，基本上就像回复之前九成以上的动作。消除了震颤，步行都顺了很多。」

这项研究为柏金逊症患者带来希望。屯门医院内科及老人科（脑内科）副顾问医生张志峰表示，本港逾1.2万宗柏金逊症确诊个案，约九成为「原发性柏金逊症」，当中约三至五成患者临床分类为「震颤型」，征状以静止性震颤为主，病情恶化速度较慢，认知功能退化亦较少。与此同时，不同柏金逊药物，均透过提升脑内多巴胺水平改善征状，惟药量随着病情发展越来越重，更有约三成震颤型柏金逊症对药物治疗反应不理想，需考虑非药物介入治疗。

过去一年，「磁波刀」系统为23名「原发性震颤」患者提供治疗。 屯门医院供图

「磁波刀」可试不同位置

按上述数字估算，本港约972名至1,620名震颤型柏金逊症患者，未能透过药物有效治疗。屯门医院脑神经外科顾问医生罗兴源认为，「磁波刀」治疗与射频消融术相比，是对患者与医生较好的选择，「射频需要在头骨钻孔，将电极植入脑部，病人会感觉入侵性高。从医生角度，『磁波刀』好处是可尝试不同位置，不会对病人造成任何伤害；若将射频电极植入（脑部），我不可能刺不同位置，因为会刺损大脑，而且增加出血风险。」另「磁波刀」治疗结合磁力共振，让医生可监测脑部温度变化。

罗兴源续谓，柏金逊症是脑神经退化疾病，即使经「磁波刀」治疗，亦不排除震颤复发，「看外国数据，约一至两成病人可能很早复发手震；治疗后一年，约两成病人复发得很厉害。」但他强调，除了丘脑腹侧中间核（VIM，功能包括运动控制），仍有一些「靶点」可助病人减轻征状，「即使复发，仍有其他处理方法。」

院方表示，随着不同研究推出，「磁波刀」可望用于治疗其他柏金逊症征状；现阶段期望今次研究获取更多本地数据，让这项技术惠及更多患者。

记者：萧博禧