蔡健斌：启德体育园开幕一年成绩亮丽 办逾200日体育活动 吸引超过84万人次

启德体育园今日（3月21日）举行「笙生不息 — 千簧和鸣」笙簧马拉松暨黄昏户外音乐会，活动以千人「笙簧马拉松」演奏为亮点。体育专员蔡健斌在致辞时表示，今次盛事是文体旅深度融合的最佳示范，并指体育园自启用一年以来，已在体育、旅游及文化方面取得亮丽成绩。

启德体育园启用一年成绩亮丽

蔡健斌指，启德体育园自去年开幕至今短短一年，成绩亮丽，成功举办了包括全运会部分赛事、香港国际七人榄球赛及多场国际级足球表演赛等一系列大型体育活动，总计有超过200日进行体育活动，吸引逾84万人次参与。

他续指，在旅游方面，启德体育园上周刚获《时代杂志》评选为「全球100个最佳旅游胜地」之一，更是香港唯一入选的景点，「充分显示体育园除了是一个体育活动和表演场地之外，亦都系吸引旅客的好地方」。此外，在文化层面，由香港中乐团艺术总监兼终身指挥阎惠昌构思近20年的千人笙簧马拉松演奏，更在今日刷新健力士世界纪录。

园区参考旅游业「错峰出行」概念

蔡健斌指，蔡健斌续指，是次活动从三个角度展现了「文体旅」的深度融合。首先，活动以「马拉松」形式进行，将体育耐力元素融入文化表演，如此大规模的合奏是耐力同埋技术的双重考验，犹如马拉松选手般需要非常坚毅嘅力量，亦要如球队般在一瞬间建立默契。

其次，活动将进行全球直播，能向海外观众推广启德体育园这一世界级旅游景点，令全球都能够深度认识启德体育园的可塑性以及无限性。

蔡健斌表示，体育园的整体运作参考及学习了旅游业界近年提倡的「错峰出行」概念，是文体旅深度融合的具体示范。他以今日的活动为例，指出主场馆正为下星期的演唱会进行舞台搭建，当主场馆人流相比大型活动进行期间较低时，园区园区便善用此「错峰」时段，在户外广场及草地举办香港中乐团的大型活动。他解释，在园区启用首年，便有超过200日举办体育活动，很多时候会在一天内，于3个主要场馆、户外广场或北斗园，错峰举行不同活动。

蔡健斌最后亦提到，体育园现正举行第二届「启德艺术周」，设有工作坊以及导赏团，期望市民在欣赏中乐团表演的同时，也能体验园区带来的沉浸式视觉艺术。