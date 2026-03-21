洪圣文化节｜国际高桩舞狮赛开锣 13支顶尖醒狮队伍来港竞技 主办方冀吸引全球目光

为期两周的「2026鸭脷洲洪圣传统文化节」在周日（15日）已经开锣，去年首届的国际高桩舞狮邀请赛反应热烈，今年赛事在今日（21日）再度于鸭脷洲公园足球场大戏棚举办。赛事邀请到来自马来西亚、新加坡、越南等地共13支顶尖醒狮队伍来港，与本地队伍同场竞技，角逐冠军奖杯及首届「高桩之王」宝座。主办方期望透过举办国际赛事，吸引全球目光，推广洪圣文化节。

文化节一连串精彩活动陆续登场

南区民政事务专员张佩珊表示，鉴于去年首届舞狮比赛反应热烈，今年再度邀请海内外顶尖舞狮队伍莅临切磋交流。除今日精彩赛事外，文化节一连串精彩活动亦会陆续登场，让游客与街坊一同感受南区独特的社区风情及人文气息。今年南区民政事务处亦会继续与各地区团体紧密合作，策划更多具南区文化特色的活动。

同庆公社有限公司总值理陈国华表示，高桩醒狮文化一向是中华优秀非物质文化遗产，承载着勇毅坚韧、团结协作的精神内核，更兼具观赏性与体育精神。期望透过今次比赛，吸引更多年轻一代投身狮艺传承，让这项非遗文化薪火相传，同时凝聚社区力量，弘扬团结拼搏的正向价值。

同庆公社有限公司值理李嘉翘表示，今届比赛选用国际高桩舞狮赛制，是因为鸭脷洲洪圣诞历年来均有舞狮比赛及表演环节。他期望透过举办国际赛事，邀请世界各地的队伍参与，吸引全球目光，将洪圣文化节推广予各地旅客，让更多人认识香港这项传统盛事。

近年已增设体验班

谈及未来发展方向，李嘉翘指现时比赛以观赏为主，但近两年已增设盛事体验班，希望市民除观赛外，亦能亲身参与。未来将致力提升公众参与度，让传统文化更贴近大众。他又提到，舞狮比赛作为庆祝活动的象征，其中「醒狮采青」环节历来最受欢迎，期望借此赛事吸引更多人关注传统文化。

德国旅客专程来港体验本地文化

从德国专程来港的Nihat表示，虽曾于当地春节期间观赏过舞狮，但今次是首次亲身体验香港本地文化，深感震撼。他认为今次来港除舞狮文化外，更能感受独特的鸭脷洲洪圣诞文化，形容是深度认识当地文化的难得经历，会向身边人推荐，并赞扬香港在文化推广上能让游客充分体验和参与。

鸭脷洲居民冀未来多办同类活动

鸭脷洲居民苏先生表示近年常参与洪圣诞传统文化节，认为除舞狮比赛外，摊位游戏亦甚具吸引力，作为当地居民虽熟悉此文化，仍希望未来多办同类活动让其他区市民参与。

首次观看舞狮邀请赛的陈小姐，认为赛事较以往其他赛事更专业，因为今届赛事邀请香港裁判执法，令赛事安排、评分标准及整体流程更为规范。她表示最期待参与放水灯活动，亦希望当局多加宣传推广本地传统文化活动。

市民刘先生特意携同妻女专程前来文化节，认为是次活动能让小朋友亲身体验传统文化，对小朋友认识本地文化甚有帮助，未来会继续留意传统文化活动。

记者：张琦

摄影：陈浩元