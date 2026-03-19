米芝莲2026︱香港破去年纪录共77间餐厅摘星 「亚洲50最佳餐厅」颁奖礼3.25首在港举行

最新公布的《香港澳门米芝莲指南2026》名单今（19日）出炉，本港共77间餐厅夺星，包括有57间获一星，13间获二星及7间获三星。旅发局表示，本地餐饮界于国际评级大放异彩，共77间餐厅夺星，打破去年上榜餐厅纪录，反映香港餐饮文化的世界级水准。

紧随其后，在旅发局全力支持下，国际级餐饮盛事「亚洲50最佳餐厅」2026颁奖典礼将于下周三（25日）首度在港举行，届时逾千名顶尖餐饮界精英及媒体将云集香港，亲身感受本地餐饮文化的独有魅力与创新精神。

米芝莲2026香港77餐厅摘星 成绩亮眼

今年本港共77间餐厅摘星，其中位于中环的法国餐厅Cristal Room by Anne-Sophie Pic晋升2星，而另一法国餐厅L'Atelier de Joël Robuchon亦在重开后夺2星；亦有2间一星餐厅属新上榜，包括位于中环、以粤菜为根基，融汇京鲁及四川等菜系的唐人馆及位于尖沙咀的Sushi Takeshi，上榜餐厅涵盖多国菜系，展现香港汇聚环球美食、兼容并蓄的星级魅力。

《香港澳门米芝莲指南2026》早前公布本年度「米芝莲必比登」推介名单，香港共70间食肆入选，其中6间首次上榜。新入选餐厅涵盖多元菜系，包括九龙饭馆、美丽小厨等备受欢迎的粤菜馆；Uncle Quek、友（Siaw）等东南亚餐厅；以及主打意大利拿坡里薄饼的Fiata等。推介食肆类型多样，体现「香港好味」多元风貌。

「亚洲50最佳餐厅」2026颁奖典礼将于下周三（25日）首度在港举行。旅发局图片

邀世一酒吧调酒大师拍摄短片推广味游香港

旅发局早前特别邀请2025「世界50最佳酒吧」排名第一的本地酒吧Bar Leone创办人Lorenzo Antinori拍摄宣传短片，Lorenzo于片中化身Foodie，带领市民旅客发掘各区多元「好味」，推广味游香港之余，亦为「亚洲50最佳餐厅」落户香港炒热气氛。

Lorenzo从茶餐厅开始，以地道港式早餐展开觅食旅程；之后到西贡海鲜酒家一尝海鲜即点即煮鲜甜魅力。他又到访高级中菜食府「永」（曾获2025「亚洲50最佳餐厅」第三位及「世界50最佳餐厅」第11位），以及米芝莲3星法国餐厅Caprice品尝经典佳肴，探索香港顶尖餐饮魅力。除了品尝美食，他亦走入老字号粥店亲手体验制作肠粉，并到传统面店学习包饺子，介绍手艺传承的独特人情味。