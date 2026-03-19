宏福苑大火首场听证会 开案陈词指火源位置有烟头 消防设施因人为因素「彻底失效」︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（19日）在中环爱丁堡广场三号展城馆举行首场听证会。根据独立委员会网页，涉事各方出席名单，至今有37个持分者，其中包括7名以宏福苑居民名义成为涉事方的独立人士，名单亦包括宏褔苑业主立案法团第十二届管理委员会主席徐满柑。听证会提供约360个公众人士的旁听名额，其中约一半会优先分配予宏福苑居民。政府部门和法定机构方面，屋宇署、消防处、民政事务总署、警务处、房屋署、劳工处、竞争事务委员会、廉政公署及市区重建局会派出代表出席。

宏福苑大火 开案陈词指火源位置有烟头

【10:44】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，委员会不希望见到调查会影响之后的民事责任或者要负刑事责任，或者令人有机会逍遥法外。他指委员会共收集了超过100万份的档案，包括相片、影片及文件，形容「所收集的资料总量是超越了1TB」。

他指，火警警报系统在8座楼宇之中，7座的火警警报系统在火警中被关闭，这个失误缓解了向居民发出火警警示，亦大幅缩短了让居民疏散的时间。

听证会上午10时正式开始 主席陆启康：3个月内能开听证会绝不简单

【10:35】陆启康表示，还原证据或令死者家属不安，但强调有必要性，委员会已指示律师团队处理证据，包括掩盖录影，会以相片方式陈述，并掩盖在场人士，希望将困扰减到最低。

开案陈词提到，有证据显示火源为烟头，而火灾发生时几乎全部消防设施，基于人为因素「彻底失效」。

【10:25】委员会主席陆启康表示，3个月前委员会正常开始工作，期间处理大量工作，包括各政府部门、相关团体拿取资料，亦要处理不少涉事方的申请，他强调能够3个月内开到听证会绝不简单，又指9个月内完成报告是进取的目标。

听证会时间为上午10时至下午1时，以及下午2时15分至4时20分，《星岛》记者早上9时许到现场观察，最少有15名公众人士到场旁听。现场摆设过百张座椅，椅背贴有「不准摄影、录影、录音或直播」字句纸张。根据今次会议的座位表，现场设有相关团体代表席、公众席及记者，现时最少有15名公众人士到场旁听。

今次听证会除了委员会主席兼法官陆启康、委员陈健波、欧阳伯权外。资深大律师杜淦堃、大律师李澍桓、俞匡庭、李俊轩、张天风及冯天荣代表独立委员会出席会议。

至于资深大律师孙靖干、大律师刘逸冲、卓元畅则代表政府及相关决策局出席。资深大律师李律仁、大律师柯恺欣代表宏褔苑业主立案法团第12届管理委员会。至于大律师李峰琦、谭俊杰为宏福苑居民代表。资深大律师吕世杰、大律师阮文跃则代表市区重建局，资深大律师许伟强、大律师何卓衡代表置邦兴业有限公司出席。大律师关有礼代表中华发展工程有限公司董事梁秉基。

宏福苑居民李小姐在听证会前向传媒表示，期望透过听证会了解火警成因及责任问题，包括为何大火可以蔓延那么严重。另外，有一名女子自称代表民建联大埔区议员黄碧娇到场旁听，惟她拒绝接受访问。

记者︰黄子龙

摄影：刘骏轩