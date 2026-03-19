每日杂志‧人物志｜昔日笔耕纪录社会百态 陈伊敏「挖矿」培训长者说故事

若把岁月视为金子，老年必得丰盛，更是黄金年代的起点。记者出身的陈伊敏，历年聚焦报道社会议题，拾荒者、病患和照顾者皆成其笔下主角，惟根本问题未被解决，使她渐感困惑。面对高龄化问题，她发现，长者对生活充满睿智，无奈此「瑰宝」的光芒被掩盖；变老是一个中性的过程，但教育体制没有着墨，长幼共融难以实现。十年前，她远赴德国采访，观摩当地长者如何迎老、社会如何接纳包容，后来结束每天爬格子的生活，在港创立社企，培训长者说故事，扭转年轻人对老人的刻板印象。耕耘三载，老姜丰收，辛而不辣，甜在心头。

在陈伊敏眼中，「老姜大使」既可爱，又充满活力。

年届七旬的「老姜」周振家分享自制提线机械人予孙儿的故事。

年届七旬的「老姜大使」周振家（佳哥）精神矍铄，从纸袋拿出自制给孙儿的提线机械人，缓缓说起故事，「小时候爷爷经常买玩具给我，我玩完就放在一旁……到我为人爷爷，好想送一份礼物给孙儿，让他永远记住。」那年就读小一的孙儿嚷着要「铁甲人」，他绞尽脑汁，想出用厕纸筒作材料。看他轻轻转动手指，灵活控制「线板」，机械人随即摆出不同姿势，表现出细致的生命力，「你们说得唔得意啊？」台下掌声如雷，一众「老姜」深深感受到佳哥对孙儿的爱。

爷爷厕纸筒制拉线机械人

在伊敏眼中，「老姜」既可爱，又充满活力。她在3年前成立社企「老姜意念」，倡导「迎老」，旨在培训长者成为「老姜」，有趣地演说个人故事，与年轻人互动，扭转社会对老年人的固有印象。她说，普遍人对长者的感觉较负面，孤独、唠叨、需要照顾，但事实不尽然，有基层婆婆每周画出接下来一周要穿的衣服配搭，另一婆婆在手袋放有3支唇膏，与不同人见面时打扮一番，「这些有趣的细节和『少女心』，在社会问题的主流论述中被忽略了。」

原是前线记者的伊敏，历年深入报道社会议题，拾荒者、病患和照顾者皆成其笔下主角。她访问过3000个不同层面、不同背景的人，「做记者很幸运，有机会见证不同人的人生。」2013年，她开始报道高龄化问题，展开一连串访问，发现长者的人生阅历丰富，对生活充满睿智，无奈这些「瑰宝」的光芒被掩盖，未有绽放的机会。

陈伊敏带领长者进入多间院校演说，故事多姿多采。

有次探访一位93岁独居长者，该伯伯身手了得，爬上果树摘龙眼，再抛下来，吁伊敏接稳，「好像武林高手。」但两年后，伊敏再前往探望，该伯伯坐在家门前，满地水果烂熟发酵，他却无法弯腰捡拾，「他说自己老到无力……这是甚么概念？」此话在其心中回荡，「原来力量会悄然消逝，而我们没有学过何谓『年老』。」

伊敏发现，「变老」是一个中性的过程，而「年老」是累积而来的结果，但教育体制没有着墨，「这是很重要的人文教育，我们缺失了这块拼图。」她坦言，执笔越久，困惑越大，报道的问题植根社会深处，未被解决，「报道会否同时放大问题，我有否力量带来改变？」10年前，她远赴德国采访，观摩当地长者如何生活和迎老。她访问了200多人，看到200种活法，看到200种老去的模样，「老，原来可以如此多元。」

陈伊敏访问了200多名长者，看到200种老去的模样。

骨癌婆婆享受院舍黄昏恋

一位87岁的婆婆，笑容迷人，向伊敏诉说被3位老人院院友追求的烦恼，「她说每天也有人向她表白，原来3位伯伯均有认知障碍，昨日来了，今日又来。」后来，她得知婆婆患有末期骨癌，全身疼痛无比，但仍然享受被人欣赏的感觉。一年后，该婆婆选定对象，于院舍和伯伯拍拖，一同吃饭、跳舞、看电影，「老人院也可以有恋爱故事。」

有德国伯伯在客厅设小吧枱，每当与太太吵架，便相约晚上在「酒吧」碰杯和好。

德国人爱喝啤酒，有伯伯在客厅设小吧枱，每当与太太吵架，便相约晚上在「酒吧」相见，碰杯和好；他亦爱捡破烂，把各种有趣的瓶罐置于家中。然而，当伊敏把访问结集成书，重回德国时，该伯伯经已离世，「原来我与他会面，已是他人生中最后半年。」其太太带伊敏来到伯伯墓前，她看到伯伯生前用破铜废铁自制的墓碑，写着「这是全镇最有型的墓碑，你们来到我这里，一定要笑，笑着迎接生活……」，一股暖流瞬间涌上伊敏心头，「被疗瘉了。」

德国八旬长者Jutta把陈伊敏当作孙女看待。

长者是见证「老去」的活教材，伊敏回到香港，毅然创立社企，招募及培训「老姜大使」，「以前做记者，习惯聆听别人的故事，现在就教老姜访问自己，找到自己独特之处。」她说，「老姜」要自己准备故事，构思想和年轻人分享甚么，「他们准备礼物，我只是做『包装』。」她形容，近年成为「矿工」，努力挖矿「造星」，首要任务是让本地长者相信自己「有价值」。在其眼中，「老姜」粒粒巨星，但他们很谦卑，觉得自己是「太普通」，「我想放大他们的身分，他们也是被需要的。」

陈伊敏已招募3届「老姜大使」，整理逾600个故事。

与4000多名年轻人相逢对话

如今，伊敏已整理逾600名「老姜」的故事，走过上百场跨代对话，与4000多名年轻人相逢，「我渐渐明白，我一直想探索的，也许不只是如何做一个老人，而是如何活着。」她坦言，从没想过走得这么远，感恩获社创基金、净缘慈善基金资助，亦一直被「老姜」的热情推动向前，「伯伯给我阳光，婆婆给我土壤，才令『老姜』茁壮成长。」她希望，与「老姜」带动社会幽默地迎老，「年纪大了，不只老花，也有火花。」

陈伊敏把德国之行结集成书，出版《看见生命的火花：德国高龄社会纪行》。

「老姜大使」走入大小学堂分享打机交网友

「老姜意念」成立3年，创办人陈伊敏带领长者进入多间院校演说，故事多姿多采。

要与年轻人打开话匣子，一众「老姜大使」花尽心思。伊敏分享，「老姜」首次说故事，是在香港城市大学中文及历史学系的课堂上，有伯伯在战前出生，述说昔日捡连号电车票追求女生的往事；有婆婆经历1953年的石硖尾大火，询问在座学生会带甚么逃难，当全班异口同声说要带走电话和电脑，她忆述当时只带走了沉甸甸的缝纫机，「那是一家人的生计。」及后，她画出一份「㓥房」图则，说起旧日一家8口如何睡在同一张床上，再让学生尝试横七竖八地睡觉。伊敏直言，长者活生生的经历融入教学之中，让课堂变得不一样。

「老姜大使」在香港城市大学中文及历史学系的课堂上说故事。

除了大学课堂，有「老姜」到访中小学，分享自己打游戏机、结交网友和反电骗的故事。有婆婆热爱打游戏机，与网友「连机」合作玩游戏，后来网友相约见面，她极力推搪，皆因其头像经过修图，对方不知道她是长者；骗说10年后，一众网友终在台湾相聚，大伙儿看到婆婆前来，既惊喜又开心，更一起泡温泉，分外珍惜这段难得的友谊。另有八旬婆婆丧夫后，透过交友程式结识朋友，岂料对方在甜言蜜语过后伸出魔爪，吁婆婆借钱给他；婆婆坦言，对方每天向她问安，助她渡过失去亲人的伤痛，但留意到对方有恶意，直接拒绝。

由于课堂时间紧逼，伊敏坦言，培训「老姜」说故事十分严谨，犹幸各位长者比她更想说好故事，自我鞭策。她透露，接下来会尝试发展线上节目，让更多「老姜」参与其中。

记者：仇凯瑭

图片：老姜意念提供