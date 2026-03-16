OpenClaw｜陈茂波 : 使用「龙虾」要注意网络安全 但不能否定其价值及大势所趋

财政司司长陈茂波今日（17日）出席活动时表示，人工智能代理OpenClaw的出现，令到世界惊醒，一只只「龙虾」引爆的热潮，从一般用家、专业程式员、大中小型科技企业，以至股票市场的资金，都在追逐这个新主题，其方便程度犹如一个数码化雇员，虽然使用Open Claw要注意网络安全及私隐风险，但不能因此否定其价值及大势所趋，要做好防范措施。他又同意OpenClaw的出现，可能对劳动市场有影响，尤其会取代部分重复性较高的工作，因此他在预算案提出要做全民AI培训，协助市民装备自己应对未来职场转变。

北部都会区是未来经济发展主要引擎

陈茂波又表示，国家十五五规划纲要提及，到2035年维持经济增长4.5%至5%，增长速度相当快，预计2035年人均生产总值达到中等发达国家水平，祖国日后会成为消费大国，香港要发挥好桥梁优势，国家科技自立自强目标，与香港建设国际创科中心相关，在智能发展方面，香港可为内地企业提供数据和应用场景。

陈茂波表示，北部都会区是未来经济发展的主要引擎，其中「北都大学城」更是重点项目。他指出，大学城不仅是大学扩充校舍的空间，更应成为人才高地，结合创科资源推动科研发展。大学城内将设有第三间医学院，重点发展临床试验及相关科研，充分利用香港医疗优势及毗邻深圳的地理位置。

相关新闻：

OpenClaw︱数字办：安全风险存不确定性 已提醒部门勿于连接政府电脑安装

OpenClaw｜什么是AI「龙虾」？专家拆解伏位 切勿连结付款帐户 教路四招安全使用

股市畅旺 楼市回稳

在金融市场方面，陈茂波提到，目前约有400家企业正在排队上市，显示香港股市交投活跃。他承认本港股市制度仍有改善空间，例如研究降低交易成本、检讨「每手成交股数」的规定，以提升资金流动性。

楼市方面，他指出物业市场自去年下半年起回稳，近月楼价有上升势头，每月交投量约6,000宗，已接近疫情前水平。写字楼物业虽面临较大压力，但近期跌幅已见放缓，政府正鼓励商业项目更改用途，以消化现存商厦存量。

另外，陈茂波下午在「校长AI公开课 x AI百校行」活动致辞时表示，AI时代正带来巨大挑战，学校第一步立即可以做的是，借助科技带来更高效精准的学习，但更重要的是借此更深度地启发学生对知识的兴趣甚至热爱。激发好奇、启发兴趣、燃起梦想，让年青人释放内在潜能。他鼓励学生多学用AI，帮忙学习更多新的知识。

他认为AI的发展将会很快、很广。只有认识，才会看到机遇；只有善用，才能驾驭未来。在AI的大潮中，香港必须走在前列，才能在新时代站稳阵脚，巩固香港在全球竞争中的优势。而这一切的关键，在于培育具备未来视野及专业技能的人才。





