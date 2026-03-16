五月天演唱会︱消委会截至今早8时 收194宗投诉 最高涉款8000元

五月天演唱会香港站，主办机构突取消3月24日首场场次。消委会表示，截至今早（3月16日）8时，共接获194宗投诉，涉款逾54万元。

消委会总干事沈朝晖指，投诉个案中，96宗来自本地消费者；98宗来自非本地消费者，当中大部分是内地消费者。本地个案最高涉款7900元；非本地个案最高涉款8000元。

消委会：10宗本地投诉不满「彩排特别场」安排

主办单位特高娱乐上周三在社交专页表示，考虑到观众对演唱会的期望，安排原先购买3月24日场次门票的观众，参与当日的40分钟彩排特别场。沈朝晖称，消委会亦接获10宗本地投诉，表示不满相关安排。

她透露，消委会上周已联络主办单位，转介接获的所有投诉个案，其中本地投诉主要包括未有提供优先购买或更换其他场次门票的选项，惟本月29日的场次门票已售罄，故主办方未能安排。非本地个案则主要投诉主办方未赔偿往来交通和住宿费用，消委会已促请主办方尽快在本周回复。

消委会将继续与主办方保持密切联系，继续跟进事件。