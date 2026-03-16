新闻追击︱学生沉迷弹珠机 区议员促改领游戏机中心牌照

自去年底开始，西贡区议员陈志豪已有关注区内弹珠机店情况。他表示，短短数个月内，将军澳区内有不少新开店舖，吸引街坊前来光顾，而且比夹公仔机更受成人和小孩欢迎，「上年11月，区内只是得两、三间，惟在4个月内倍增至5、6间，大部分开在商场、邻近补习中心，有好多学生补习前后都会去玩。」

有小孩$300零用钱用$200玩弹珠机

陈志豪称，收到有家长反映，担心子女花费大量时间和金钱玩乐，「一星期有300元零用钱，用了200元在弹珠机上，家长主要是怕他们会沉迷」。现时经营弹珠机店须申领有奖娱乐场所牌照，他认为，弹珠机玩法上设有赔率及加注弹珠，或含有赌博成分，不应让太年轻的玩家独自接触，促请政府修例，考虑改为要求申领游戏机中心牌照，「可加上年龄限制（16岁以下），或者身穿校服不准进入等规定」，以加强监管弹珠机店。

若提供奖品须领特定牌照

民政事务总署回复表示，根据《赌博条例》（第148章），经营有奖娱乐游戏须领有「有奖娱乐游戏牌照」。一般而言，若弹珠机店的营运涉及提供奖品，应领取相关牌照，并在营运期间遵守相关发牌条件。牌照处会按机制处理申请及相关查询，并在申请人满足相关发牌条件后批出牌照。至于个别处所是否需申领「有奖娱乐游戏牌照」，要视乎处所的实际营运情况。

署方亦指，《赌博条例》的巡查及执法工作由警务处负责，当收到任何有关「有奖娱乐游戏牌照」的投诉或举报时，牌照处会将个案交予警务处调查。

食环署：过去3个月内17宗投诉无牌弹珠机店

食环署发言人回复表示，一般而言，若弹珠机店的营运涉及提供奖品，须向有关部门申领「有奖娱乐游戏牌照」。申请该牌照的前提是该场所已事先获得署方发出「公众娱乐场所牌照」。署方指，会按《公众娱乐场所条例 》（《条例》） 的规定审批每宗申请，而获发牌照的公众娱乐场所须遵守《条例》及牌照条件内的要求。

署方亦称，根据纪录，于过去三个月共接获17宗有关无牌经营弹珠机店的投诉。如发现有怀疑无牌经营的情况，会将个案转介至相关部门作出跟进。

记者：何姵妤