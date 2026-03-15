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国际商事仲裁模拟赛香港揭幕 176支大学队探讨云呢拿交易纠纷

社会
更新时间：20:52 2026-03-15 HKT
发布时间：20:52 2026-03-15 HKT

第23届Willem C. Vis East国际商事仲裁模拟法庭比赛周日（15日）傍晚举行开幕礼。律政司司长林定国表示，今年赛事规模再创新高，汇聚来自38个司法管辖区、176支大学队伍的逾1,300名学生及导师，以及超过500名法律专业人士参与。

模拟个案涉兰花买卖 探讨合约失责问题

林定国在社交平台分享指，今年比赛题目涉及一宗因国际贸易公约禁令，导致用作生产云呢拿的兰花无法进口而引起的赔偿争议。虚构案情中，买方无法取得进口牌照，卖方其后终止协议，并向买方追讨差价损失。

他指出，案情争议的核心是国际商事交易中的常见问题，包括当合同无法履行时责任谁属、外在因素引起的风险由谁承担，以及交易中断后的损失计算方式。比赛采用新加坡国际仲裁中心（SIAC）的仲裁规则，并涉及《联合国国际货物销售合同公约》（CISG）中的不可抗力及损害赔偿等议题。透过比赛，学生亦能够接触到在联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）协调下制定的重要法律文件，包括《联合国国际货物销售合同公约》和《纽约公约》。

林定国强调，这些国际法律文书在香港同样具有适用效力，这也充分体现了香港对于国际商法以及争议解决机制的共同承担和重视。在「一国两制」下，香港是国际仲裁的重要枢纽，香港作出的仲裁裁决，可于中国内地及超过170个《纽约公约》缔约司法管辖区获得承认及执行。他续指，律政司近年亦积极推进相关制度建设，以巩固香港的仲裁地位。

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