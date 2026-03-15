李兆基纪念展《和光同尘》内地首站北京启幕 续写基业发展新章

恒基兆业地产集团创办人李兆基博士纪念展《和光同尘》今日（15日）于北京正式启幕。作为内地首站，恒基地产将先后在北京大学与清华大学设展，以文化展览为载体，联结高校青年与社会各界，在缅怀与追忆中传递这位商界巨擘「光而不耀」的处世哲学与赤子之心。本次巡展作为集团50周年系列活动之一，承载著企业文化记忆与精神脉络，邀请社会公众共同见证集团五十载发展成就。

开幕式于北京大学李兆基人文学苑举办，李兆基博士长女、恒基兆业地产有限公司租务部高级总经理李佩雯，北京大学党委书记、教育基金会理事长何光彩，北京大学副校长、中国科学院院士朴世龙等嘉宾到场，共同为展览揭幕。

现场嘉宾于展品前驻足交流，共同回顾李兆基的人生历程与卓越贡献。

李兆基珍贵藏品首度公开展出

李兆基博士长女、恒基兆业地产有限公司租务部高级总经理李佩雯表示，非常感谢各方伙伴支持，让恒基地产有机会向公众展示李兆基一生的成就，他尤其重视教育，特别是顶尖学府的人才培育，能够为国内教育事业尽一份心力，他始终深感荣幸。此次纪念展，既展示他的人生故事，也回顾他的创业历程，更是一份留给年轻人的礼物，希望大家从「和光同尘」的智慧中，汲取一份属于自己的力量。

此次展览分为「志存高远」、「开基创业」、「润物无声」与「福泽延绵」四大篇章，分别聚焦李兆基的早年成长与赴港初心、洞悉行业潜力的开基历程、遍及教育与民生的公益足迹，以及企业迈向新征程的精神延续。展览面向内地观众首次公开展出李兆基的珍贵藏品和照片，致敬集团创办人李兆基的人生历程与商业哲学，亦是对集团发展脉络的一次集中呈现，是一场关于企业如何在时代周期中坚守价值、回应社会责任的深度思考。面向未来，李家杰与李家诚作为集团接班人，将继承父辈志向，商道与善业并济，引领集团迈向新征程。

恒基兆业地产集团主席李家杰（左）及李家诚（右）。

首站落地高校 体现恒地重视人才培育

活动首站落地高校，亦体现集团长期以来对青年世代与人才培育的高度重视。多年来，李兆基及集团持续支持内地高等教育事业发展，在校区建设、科研支持、奖学金项目等方面长期投入，与北京大学、清华大学、复旦大学等多所顶尖高校建立了深厚联系。通过此次展览，亦期待在交流与共创中激发关于城市未来与社会责任的更多思考。

北京大学站展览将于3月14日至4月16日举行，随后将于4月22日至5月25日在清华大学展出。后续巡展也将陆续走进更多城市与学府，包括9月5日至10月26日于上海复旦大学展出，11月在顺德博物馆呈现。展览免费向公众开放，观众可通过集团会员体系一键星群小程序预约参观。另外，配合恒基地产成立50周年，集团将于旗下北、上、广三地项目陆续呈现一系列精彩活动及周年专属礼遇，以诚意之举串联起每一位同行者，将感恩之心化为切实回馈。以传承为根基、以创新为驱动，集团将在坚守初心之上，践行面向未来的长期价值承诺，持续拓展城市生活与公共价值的更多可能性，与行业、社群伙伴及青年世代携手同行，共同续写时代新篇章。