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港铁｜荃湾线新信号系统明日投入服务 磨合期或现车门与月台幕门对不准情况

社会
更新时间：10:35 2026-03-14 HKT
发布时间：10:35 2026-03-14 HKT

港铁表示，荃湾线的新信号系统通过多重严谨的测试、安全验证和检测，将于明日（3月15日）投入服务。港铁人员会于今晚（3月14日）收车后切换信号系统，荃湾线于明早自头班车起会使用新信号系统行车，并将维持当日的正常列车班次。

港铁就切换信号系统制订严谨程序

港铁已就切换信号系统制订严谨的程序，致力确保切换过程畅顺，亦已制定全面的应变措施。公司呼吁乘客明天出门时，留意港铁车务情况的最新公布。

新信号系统投入服务后的磨合期，预计可能会出现不影响行车安全的个别情况。例如，列车停站时车门与月台幕门的位置或未能完全精准对齐，或于个别路段出现自动的速度调整。港铁会持续密切监察新信号系统的运作，及作出所需的微调让列车运作更为顺畅，亦已制订全面的应变方案，包括增派车务及工程人员在沿线候命，以尽快处理及减低对服务的影响。

明早（3月15日）自头班车起会使用新信号系统行车，并将维持当日的正常列车班次。
明早（3月15日）自头班车起会使用新信号系统行车，并将维持当日的正常列车班次。

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