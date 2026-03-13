基层医疗署推「共同治理网络」 整合预防筛查转介等 冀5年70万人参与

基层医疗署即日起推出「基层医疗共同治理网络」，进一步整合疾病预防、筛查、诊断、治理及转介服务，首阶段为期5年，目标参与人数约70万。

基层医疗健康助理专员林美怡表示，「基层医疗共同治理网络」参照「慢性疾病共同治理计划」的服务模式，服务对象包括慢性疾病高风险人士、妇女及长者等。合资格市民登记成为地区康健中心会员及同意参加「医健通」后，可透过地区康健网络和「医健通」协调，因应人生不同阶段的健康需要，参与网络下的服务计划。为参加者提供「三高」检查及管理的「慢性疾病共同治理计划」，与提供乙肝筛查和治理服务的「乙型肝炎共同治理计划」，将纳入网络；目前在医管局家庭医学诊所就诊而情况合适的病人，以及「普通科门诊公私营协作计划」参加者，亦可透过网络参与相关服务。

基层医疗署即日起推出「基层医疗共同治理网络」。陈浩元摄

鼓励市民多做预防及筛查

谈及未来发展，林美怡表示会扩大涵盖病种，并扩展医务化验项目，加入放射诊断。长者服务方面，基层医疗署将在2026/27年度起，分阶段整合衞生署长者健康中心服务至「基层医疗共同治理网络」，研究引入中医药服务。至于妇女健康服务，会研究在「乐妍站」引入针对妇女健康需要的中医药服务。此外，网络计划涵盖季节性流感疫苗接种。

基层医疗健康专员彭飞舟表示，以往服务由个别病种主导，但人生不同阶段有不同健康管理需要，网络正涵盖疾病预防、筛查、诊断、治理及转介服务，鼓励市民在康健中心或家庭医生层面多做预防措施及筛查，提升长期健康管理。「康健中心会成为服务枢纽，让市民获取资讯及服务。」他透露，网络未来的多项计划将以「慢性疾病共同治理计划」安排为基础，会与医生业界商讨如何完善服务，期望更多家庭医生参与，「不单是资助、共付额等，亦要与他们检讨如何运用相关药物、如何检查等。」

基层医疗署将在2026/27年度起，分阶段整合衞生署长者健康中心服务至「基层医疗共同治理网络」。资料图片

现时地区康健中心会购买区内非政府单位的专职医疗服务，彭飞舟称，「基层医疗共同治理网络」下，疾病治理以家庭医生为中心，专职医疗为辅，会继续增加服务点以提升接触面，并留意服务需求。他相信，专职医疗人员将可发挥更大角色，「例如药剂师，社区药房计划推出后，他们的角色会加大。我们会再研讨哪一方面可以做多一点，例如戒烟服务、药物管理。」

推「慢病共治」 料10年悭27亿元

开支方面，新一份《财政预算案》提到，由2026/27至2030/31年度，政府将有时限拨款25.21亿元推行「基层医疗共同治理网络」。彭飞舟说，预算包括恒常化「慢性疾病共同治理计划」，以及扩大化验、药物服务等开支，认为要待网络完善后，再检讨下一步资源投入。被问到推展网络可节省多少医疗开支，他表示未有具体估算，但引述研究指，若继续推行「慢性疾病共同治理计划」，10年内可节省27亿元医疗开支。

记者：萧博禧