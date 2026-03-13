宏福苑安置︱有业主称收新屋钥匙30日内须迁出过渡屋 房屋局澄清：非硬性规定

政府上月底公布宏福苑长远安置方案，政府发言人今日（13日）表示，今日有传媒引述个别宏福苑业主指，在接受政府收购业权并收取现金，或在选择「特设销售计划」或「楼换楼」并收到新屋钥匙后，30日内须迁出过渡性房屋，亦不再有租金补助，相关说法并不属实。政府强调，在宏福苑业主落实长远居住安排之前，政府会在住宿和租金津贴方面，持续支援受影响居民。

过渡屋有弹性迁出安排 宏福苑居民亦适用

房屋局强调，各过渡性房屋营运机构一向都会为有需要住户提供弹性迁出安排，30日并不是硬性规定，营运机构会按住户实际需要，灵活安排继续暂时租住过渡性房屋单位，如待新居装修竣工及搬迁等。就宏福苑居民而言，无论是选择自行安排长远居所、「特设销售计划」或「楼换楼」，上述安排同样适用。

租金补助发放至入伙日

至于租金补助方面，大埔宏福苑援助基金在去年12月宣布，向每个宏福苑单位的业主发放每年15万元租金补助，为期2年，每半年发放一次，即每次发放7.5万元。

如业主选择出售业权后收取现金而不参加「特设销售计划」，租金补助会发放至相关资金到帐日，业主可动用有关现金自行作长远住宿安排。如业主选择参加「特设销售计划」，租金补助将继续发放至在相关资助出售房屋单位的入伙日，即领取单位钥匙的日期。所有到帐日前获得的租金补助，无须退还，惟下一期补助将不会获发放。

房屋局「解说专队」会向宏福苑业主清楚解说相关安排，如业主有任何疑问，亦随时可与「解说专队」联络。