支联会颠覆案 法庭裁定表面证供成立

社会
更新时间：11:27 2026-03-13 HKT
发布时间：11:27 2026-03-13 HKT

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪，其中何俊仁于开审前认罪。控方早前举证完毕，李卓人及邹幸彤中段陈词，申请毋须答辩。《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫今早于西九龙法院裁定被告表面证供成立，需要答辩。

案件由《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。控方由律政司副刑事检控专员黎嘉谊及助理刑事检控专员张卓勤等代表；辩方由破产管理署委任资深大律师林芷莹代表支联会，大律师沈士文代表李卓人，邹幸彤亲自行事。

4名被告依次为香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）、李卓人、何俊仁及邹幸彤，同被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段（即结束中国共产党领导，违反中华人民共和国宪法（特别是第一条和序言）），旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。何俊仁开审前认罪。

主审案件的《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。
何俊仁开审前认罪。资料图片

案件编号：HCCC155/2022
法庭记者：陈子豪

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

