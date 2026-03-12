鼠患｜食环署突击巡查逾200间新鲜粮食店 提21宗检控 一店舖已展开程序取消牌照

食环署今日（12日）在社交平台发文，表示署方严厉打击衞生欠佳及鼠患严重的新鲜粮食店，并高度重视食物安全与环境衞生。食环署早前向不当处理猪只屠体、导致店内鼠患严重的新鲜粮食店，即时发出封闭令。在2月底至3月初于清晨肉车送货时段，在全港突击巡查逾200间持牌新鲜粮食店。

巡查逾200间店 作21宗检控

食环署就处所不清洁、没有妥善存放肉类等违规情况作出47次口头警告／劝喻，以及21宗检控。就一间店舖将猪只屠体存放于处所外的严重违规情况，已展开程序取消有关新鲜粮食店的牌照。

将继续在各区采取清晨突击行动

署方指，未来会继续在各区采取清晨突击行动，若发现有新鲜粮食店不当处理猪只屠体导致鼠患，会向店铺发出即时封闭令或取消其牌照，以保障市民健康。

相关新闻：乱放猪壳招鼠患佳宝元朗店势钉牌