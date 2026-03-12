Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鼠患｜食环署突击巡查逾200间新鲜粮食店 提21宗检控 一店舖已展开程序取消牌照

社会
更新时间：21:19 2026-03-12 HKT
发布时间：21:19 2026-03-12 HKT

食环署今日（12日）在社交平台发文，表示署方严厉打击衞生欠佳及鼠患严重的新鲜粮食店，并高度重视食物安全与环境衞生。食环署早前向不当处理猪只屠体、导致店内鼠患严重的新鲜粮食店，即时发出封闭令。在2月底至3月初于清晨肉车送货时段，在全港突击巡查逾200间持牌新鲜粮食店。

巡查逾200间店 作21宗检控

食环署就处所不清洁、没有妥善存放肉类等违规情况作出47次口头警告／劝喻，以及21宗检控。就一间店舖将猪只屠体存放于处所外的严重违规情况，已展开程序取消有关新鲜粮食店的牌照。

将继续在各区采取清晨突击行动

署方指，未来会继续在各区采取清晨突击行动，若发现有新鲜粮食店不当处理猪只屠体导致鼠患，会向店铺发出即时封闭令或取消其牌照，以保障市民健康。

相关新闻：乱放猪壳招鼠患佳宝元朗店势钉牌

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
10小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
11小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
8小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
13小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
6小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
13小时前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
6小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT