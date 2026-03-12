每日杂志‧人物志｜见微知著缓解火灾心理创伤 红十字会守望复原长路

大埔宏福苑大火已过去3个多月，灾难留下的创伤却仍未消散。火灾发生之初，香港红十字会迅速动员不同部门与义工投入灾后支援；然而，如何让灾民逐步复原，往往比紧急救援更艰难及漫长。「大埔会否变成一个悲情的城市？我觉得不至于，但这次事件给许多人留下深刻烙印，我们希望帮助他们慢慢走出来，让他们有一个喘息的时间。」香港红十字会总监凌静妍（Alice）说，团队未来会开展5年的长期复原计划，盼陪伴这个受创的社区渡过难关。

大埔宏福苑去年11月发生五级大火。

红十字会在去年11月至今年1月期间，提供24小时心理支援热线。 香港红十字会

去年11月26日，宏福苑发生五级火警。当日，Alice的手机不断弹出讯息。她在大埔长大，宏福苑发生大火后，亲友之间的聊天群组很快被各种消息淹没。混乱之中，她只向居于宏福苑的朋友传了一句简短讯息：「你现在安全吗？」对方直到凌晨才回复，说暂时无恙。Alice没有再追问，只回复说若有需要可以随时联络，便继续埋首工作。

「就好像我们在国际救灾里，在其他国家的同事，他们也有亲人、朋友身处灾难里，但是他们知道自己做的事是在帮助所有人，所以我们每一次部署要更加小心。」身为统筹红十字会大埔火灾支援工作的总指挥，她在总部接获前线汇报火势严重，并预计有大量居民受影响后，很快将红十字会的紧急应变机制提升至最高级别，动员不同部门与义工赶赴现场，展开各项救援工作，包括派发紧急现金援助、提供急救与心理服务，以及运送床垫和个人生用品等物资，并于翌日凌晨紧急呼吁各界捐款。

火灾发生当日，红十字会运送床垫、被铺等物资到临时庇护中心，帮助居民度过第一夜。 香港红十字会

供资讯助转介热线变多用途

惟这次面对逾1900户受影响家庭，她坦言在处理上相对复杂，亦需要较大的弹性及随机应变，加上许多家庭相对「脆弱」，有长者、小孩，也有人是长期病患者或伤残人士，部分家庭更在火灾中失去经济支柱，「我们看见的不是他们一下子的需要，而是他们在未来几个月甚至半年，或者更长时间里面，所需的不同形式支援。」

因此，团队在最初几天不断收集资讯，评估整体情况，她说，需要在很短的时间里作出很多决定，「要面对公众和服务使用者对我们的期望，在压力底下做对决定，是很紧张。」

为解燃眉之急，红十字会起初透过「一户一社工」向受影响居民派发八达通，提供一笔过现金支援；其后启动紧急现金援助热线，让受灾居民登记申请。但随着电话不断涌入，团队逐渐意识到，居民面对的困难远比想像中复杂。于是，他们每天检讨回应方式，补充资讯、整理转介渠道。Alice笑言，这条热线最后变成了「多用途的热线」。

凌静妍（左）期望，社会能加强备灾工作，减少灾害的发生。

家属错过最后一通电话自责

随着救灾工作展开，红十字会亦安排心理支援团队与义工陪同家属认领遇难亲人的遗体。Alice提到，一名义工陪同家属到富山殓房认领遗体，进去之前家属仍能保持冷静，惟当看见遗体的那一刻，该名家属瞬间脱力、泣不成声。「火灾中的遗体，与家属想像中的样子往往有很大差别，对他们带来很严重的创伤。」她叹了一口气。

在某些火场单位中，由于遗体烧毁严重，已看不见身体特征，有家属只能凭一件熟悉的「花花睡裤」来确认至亲身分；也有人因为工作而错过「最后一通电话」，往后每次提起都难掩自责。

即使是幸存下来的人，也留下心理阴影。Alice提到，一名在火场被困整整16小时的女士，在家人的指导下成功自救，最终等到消防员救出。可是事隔3个多月，每当她忆述逃生经过时，仍会因恐惧而声音颤抖，「这场灾难对他们的震撼和心灵上的恐惧，不是一时三刻可以平复。」

凌静妍（右）及王志浩（左）预料，让宏福苑居民生活复原仍需一段时间，红十字会会继续提供不同支援。

婆婆视力变模糊「可能哭太多」

有些创伤则以更隐晦的方式出现。她说，一名八旬婆婆在与街坊聊天时十分健谈，只是在谈话之间轻描淡写地提到自己近来视力变得模糊。Alice原以为是白内障，但婆婆说手术早已完成，片刻后才说：「可能早前哭得太多……三个星期了，我今天第二次出门。」这句话让她意识到，有些居民正努力掩饰内心的情绪，因此在服务过程中，团队需要见微知著，仔细聆听街坊的每一句话，从细节之中了解他们的真正需要。

藉流动支援站缓解居民情绪

为帮助受灾人士找到情绪出口，红十字会于上月7日起推出流动情绪支援站，透过情绪支援流动车和外展服务，到各区过渡性房屋及受影响社区，为居民、长者、学童及家庭提供心理支援。她说，目前正跟进的个案有过百宗，计划在1年后再作评估，决定是否需要延续服务。与此同时，红十字会也开展为期5年的复原计划，协助居民重新与社区建立连结，逐步恢复日常生活。

火灾后的一个月，住在宏福苑的朋友再次传来讯息，说已与家人搬到另一区安顿，向她报平安。看到讯息的一刻，她说比整个救灾过程中的任何时候都更为激动。此次经历也让她重新反思与家人的关系，她笑言现时常主动致电父母，提醒自己珍惜与家人相处的时间。

「大型的意外告诉我们，如果香港能加强备灾工作，或能减少这些灾害的发生。」她说，当公众有更高的危机意识，懂得在紧急情况下自救，愿意照顾身边的邻里与弱势社群，不仅能减少伤亡，也能让整个社区在灾难之后更快复原。

凌静妍（左）及王志浩（右）均表示，这次火灾受影响人数众多，处理上较复杂。

难忘年轻夫妇抱BB申现金支援

宏福苑外的回旋处挤满人群，两栋大楼已深陷火海，有人紧握手机向家人报平安，有人望着浓烟中的住所不知所措。那是香港红十字会国际及赈灾经理王志浩（Terry）和同事抵达现场后看见的第一幕，他们也是其中一支最早抵达的非政府组织队伍。

Terry忆述，宏福苑火警发生后不久，他在新闻中得知火势迅速升为四级，立即与同事前往评估灾情。惟驶至吐露港公路时始知前路已被封锁，车辆无法前行，在与交通警员协调后，他与团队果断弃车徒步进入社区。沿路前行，大楼轮廓在夜色中逐渐清晰，「我到的时候，大约是两栋楼多一点就正在烧着。」

抵达灾场两栋楼已陷火海

抵达现场后，Terry与团队迅速前往临时庇护中心和失踪人士登记处了解情况，「气氛是很沉重的」。待完成初步评估后，红十字会随即展开支援。团队协调庇护中心需要，派出急救与心理支援人员，并向居民提供床垫、被铺与基本生活物资，让当晚无法回家的家庭暂时安顿。

王志浩表示，宏福苑居民现阶段处于「应急阶段」与「复原阶段」的过渡期。

距离火灾已过3个月，Terry形容居民现阶段处于「应急阶段」与「复原阶段」的过渡期。因此，红十字会正展开长期复原计划，包括为受影响家庭、外佣提供现金支援，并持续跟进医疗与心理需要。

服务过程中，他亦有不少难忘的个案。他说，曾有一对年轻夫妇抱着4个月大的婴儿来申请现金支援。火警发生时，孩子甚至还未满月；家中刚准备好的婴儿用品，也荡然无存。如今一家三口暂住在百多呎的中转屋，但父母仍努力保持乐观，希望孩子能健康成长，「那些家庭向我展现一个很大的生命力，在这个困难的时刻，他们仍然跟我们分享，仍然想尽办法希望让生活过得好一点。」

他又分享，火警后的首星期，他几乎每天工作到深夜。有一晚接近11时才回家，他以为两个孩子早已入睡，谁知刚打开门，子女突然从房间冲出来，大声喊：「爸爸你回来了！」刚处理完许多沉重个案的他很感动，「有人等你回家是很好的，但幸福不是必然的。」他说，也正因看见许多家庭在灾难中失去一切，更希望陪伴他们渡过难关。

记者：潘明卉