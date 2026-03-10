Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉三度非礼及恐吓女子 律师林洋𬭎被控4罪 暂定明年3月中开审

社会
更新时间：16:01 2026-03-10 HKT
发布时间：16:01 2026-03-10 HKT

57岁律师林洋𬭎涉去年7月于佐敦某单位三度非礼一名女子，又对她作恐吓，林被控非礼等4罪。案件今（10日）于区域法院提讯，法官高劲修排期案件于明年3月15日开审，预计需时5日，明年2月22日作审前覆核，期间林洋镕续获准保释。

辩方今反对《刑事诉讼程序》第79B条「藉电视直播联系提供证据」，并申请押后案件。控方反对押后，指事主非本地人，亦属「易受伤害证人」，她至今留港仅因为本案，控方希望能尽早排期审讯。法官关注辩方反对第79B条，理应有答辩方向，辩方回应被告仍未确认答辩方向。法官终排期案件于2027年2月22日作审前覆核，暂定同年3月15日起进行5日审讯。

被告林洋𬭎，报称律师，他被控3项猥亵侵犯罪，指他分别于2025年7月2日、7月5日，及7月8日，在香港九龙油麻地觉士道1号德成台某单位内猥亵侵犯另一人，即X。他另被控1项刑事恐吓罪，指他于2025年7月9日，于上述地点威胁X会使其人身遭受损害，意图使她受惊。

案件编号：DCCC 1625/2025
