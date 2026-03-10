Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

疑因合资购村屋致金钱纠纷 两名男子涉「起底」他人 被私隐专员公署拘捕

社会
更新时间：11:27 2026-03-10 HKT
发布时间：11:27 2026-03-10 HKT

私隐专员公署今日(10日)分别在新界及九龙区拘捕一名48岁中国籍男子（被捕人士甲）及一名20岁中国籍男子。两名被捕人士涉嫌在未经资料当事人的同意下披露他的个人资料，违反《个人资料（私隐）条例》（《私隐条例》）第64(3A)条的规定。
 
调查显示，事主经营地产代理业务。被捕人士甲于2025年与事主合资购入一个村屋单位作投资用途。不久后，被捕人士甲决定退出，并要求事主退还其投资的金额及缴付利息，然而双方未能就此达成协议。2026年1月，有人在事主公司门外张贴两张不同的单张，内容指称事主欠款未还，对事主作出负面评论，并披露事主个人资料，包括其中文姓名及照片，亦同时披露事主家人的照片。
 
两名被捕人士获准保释，私隐专员公署会继续调查案件。
 
私隐专员公署提醒市民，不要因为金钱纠纷而将他人「起底」，「起底」无助解决任何问题，相反往往只会使冲突升级。再者，「起底」属严重罪行，违例者一经定罪，最高可被处罚款港币100万元及监禁五年。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
22小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
3小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
13小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
6小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
18小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
21小时前
星岛申诉王|月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
05:02
星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
申诉热话
5小时前