疑因合资购村屋致金钱纠纷 两名男子涉「起底」他人 被私隐专员公署拘捕

私隐专员公署今日(10日)分别在新界及九龙区拘捕一名48岁中国籍男子（被捕人士甲）及一名20岁中国籍男子。两名被捕人士涉嫌在未经资料当事人的同意下披露他的个人资料，违反《个人资料（私隐）条例》（《私隐条例》）第64(3A)条的规定。



调查显示，事主经营地产代理业务。被捕人士甲于2025年与事主合资购入一个村屋单位作投资用途。不久后，被捕人士甲决定退出，并要求事主退还其投资的金额及缴付利息，然而双方未能就此达成协议。2026年1月，有人在事主公司门外张贴两张不同的单张，内容指称事主欠款未还，对事主作出负面评论，并披露事主个人资料，包括其中文姓名及照片，亦同时披露事主家人的照片。



两名被捕人士获准保释，私隐专员公署会继续调查案件。



私隐专员公署提醒市民，不要因为金钱纠纷而将他人「起底」，「起底」无助解决任何问题，相反往往只会使冲突升级。再者，「起底」属严重罪行，违例者一经定罪，最高可被处罚款港币100万元及监禁五年。

