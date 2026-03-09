油价飙升︱车主叫苦连天 考虑北上入油、转电动车彻底放弃燃油车

受伊朗局势持续紧张影响，国际油价急升，创2022年7月以来新高，连带香港燃油牌价亦上升，特级无铅汽油价格高见每公升32.39元，柴油更升穿30元大关。《星岛头条》记者今日（9日）到湾仔油站附近访问驾驶者对油价飙升的看法，有车主表示为减轻负担，被逼削减日常开支，甚至考虑北上加油或转用电动车。

车主紧缩开支 考虑北上入油

蔡先生一直有记录油价的习惯，他留意到近期清新油价急剧攀升，从上周的每升29港元，升至今日的30.59港元，短短数日已上涨1.59港元，升幅约5.5%。面对油价持续高企，他预计本周油价仍将继续上扬。他又指，由于身体不方便，自己日常出行暂时无法摆脱汽车代步，油价已成为他每月固定且无法回避的开支。

眼见入油成本不断增加，他开始考虑北上入油，希望透过跨境入油纾缓经济压力。蔡先生指，油价飙升直接影响其生活质素，为应对日益沉重的油费开支，他被逼在其他生活范畴上紧缩开支，无奈指希望油价能够早日回落，减轻基层市民生活压力。

公司车司机忧间接影响生计

驾驶「公司车」的关先生则表示，虽然现时入油无需自掏腰包，费用由雇主承担，但由于他每天需行驶100多公里，用油量庞大，忧虑雇主长远可能因成本压力而削减他的工作时数或调整待遇，间接影响其生计及工作稳定性。他认为，面对当前油价飙升的情况，政府应在税收政策及油券资助方面推出更多优惠措施，协助他们应对通胀带来的经济负担。

盼政府派油券缓解压力

私家车车主王先生指出，油价持续上升已直接推高其生活成本，对日常开支造成明显压力。面对此情况，他正认真考虑转用电动车代步，减少甚至放弃驾驶燃油车，以降低出行开支。他期望政府能推出更多优惠政策，尽快稳定并降低油价，让市场回复正常水平。

驾驶小型货车的王先生表示，以往不会特别计算油价支出在整体成本中的占比，但近日留意到油价急速飙升，对比上个月与本月的油费开支，增幅已达10至20%。目前油费占其整体营运成本约10至15%，负担明显加重。他坦言，暂时不会考虑北上加油，只寄望油价能够尽快回落，以减轻经营压力。

记者：张琦

摄影：陈浩元