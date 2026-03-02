新资本投资者入境计划｜两年接近3200宗申请 料带来950亿投资金额

投资推广署今日（2日）表示，「新资本投资者入境计划」自2024年3月推出以来，持续受全球高净值人士青睐和吸引资本流入香港。截至今年2月底，投资推广署共接获近3,200宗申请，所有申请预计将为香港带来约950亿港元投资金额，进一步巩固香港作为国际财富管理中心的领先地位。「新计划」于本月1日起就控股公司条件作出更新，容许申请人可使用成立少于6个月的合资格私人控股公司作出投资规定审查申请，不设最少成立期，为投资者提供更具弹性的资产配置选择。

两年接获近3,200宗申请 为港带来950亿元投资

过去两年间，「新计划」于首年建立基础和提高对计划的认识、期间不断优化机制以达致持续增长及突破，充分反映了香港在全球投资环境中的竞争优势和市场对本港的信心。投资推广署和入境事务处亦持续深化合作处理「新计划」的申请，为申请人于香港进行投资并落户发展提供适切的便利。

郭俊峰：很高兴看到市场对新计划反应热烈

入境处处长郭俊峰表示，香港积极推行多元化的人才入境计划，很高兴看到市场对新计划反应热烈。该计划与其他入境计划相辅相成，发挥协同效应，吸引全球优秀人才与资金来港，为香港的持续发展与长远竞争力注入新动能。

刘凯旋：新计划为本地创科产业注入新动力

投资推广署署长刘凯旋表示，新计划的投资者来港后，除本身带来可观资本流入外，亦会在房地产、餐饮、零售、教育及生活服务等范畴产生连锁效应，带动高端及日常消费，间接为本地中小企及专业服务界创造经济效益。新计划亦为本地创科产业注入了新动力，尤其投资组合涵盖创科及其他策略性领域，为初创企业和科研项目提供资金支持，推动创新成果商品化及产业化，进一步推动香港成为亚洲创科枢纽。

政府2023年3月发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》，推出一系列提升香港在家办及财富管理领域竞争力的措施，其中包括新计划。新计划与家族办公室发展势头一致，两者均录得强劲增长，共同巩固香港全球财富管理枢纽地位。

过去一年，投资推广署推行全方位推广策略，包括在亚洲、中东、欧洲、美洲等主要市场及本地的媒体刊登专题报导，并利用社交媒体平台发布发放相关资讯及推广宣传「新计划」。署方亦积极透过外访及投资者会议，联同商会、协会、专业团体及家族办公室服务提供者网络等举办简介会，建立更广泛的推广渠道。