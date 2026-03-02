落选港姐张韦怡称遭恶意抹黑「贪慕虚荣」兼私吞百万 兴讼告姑仔诽谤 对方反申索并拒道歉

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的女艺员张韦怡（Gogo），指其姑仔潘碧玉向传媒及在社交平台恶意抹黑她「贪慕虚荣」，又「私吞家翁给孙子的100万教育基金」，用作自己报读北京大学课程。张韦怡在2020年入禀高等法院指姑仔潘碧玉诽谤中伤她，致她名誉扫地，亦因压力过大而不幸小产，更需寻求精神科医生的专业协助。双方均要求对方郑重道歉，案件今日开审，姑仔一方辩称她真心相信张韦怡「私吞」100万元，是作「公正评论」，应获豁免法律责任。张韦怡一方则指她事后被指诽谤的言论，也只是作出「正当防卫反击」。

张要求姑仔道歉兼赔468万

原告为张韦怡（又名Gogo或高高），被告为潘碧玉（又名Jade Poon）。曾担任「味之天使」「啤梨」的张韦怡，在2020年入禀高等法院，指控姑仔潘碧玉2020年6月在社交平台并向传媒透露指：「张韦怡贪慕虚荣」、「贪钱程度令人咋舌」；又指张韦怡向潘父取得100万元，以作张的儿子之教育基金，但「转头用来供自己到北京读书」。张韦怡要求潘碧玉郑重道歉，另作逾468万元赔偿。

张韦怡称遭姑仔潘碧玉恶意抹黑「贪慕虚荣」兼私吞百万。何家豪摄

姑仔反指遭张诽谤落降头养鬼仔

潘碧玉则指她真心相信张韦怡「私吞」100万元，涉案言论指明她是道出「铁一般事实」，故属法律上的「公正评论」，应获豁免法律责任。潘碧玉另作出反申索指，张韦怡事后亦「还击」，诽谤潘碧玉「操作邪术」置其于死地，「落降头」、「养鬼仔」、「把家中观音像用红布遮眼」、聘请工人「做好多恐怖嘢，好似对小朋友吐口水」。

张称只属事后「正当防卫反击」

张韦怡在有关言论中提到潘碧玉「未婚，未有稳定感情，无正常社交圈子，亦无任何工作经验」，又称潘是「大话精」，「无中生有」、「歪曲事实」、「倒果为因」、「生安白造」、「争功推过」、「弄虚作假」、「编造离奇谎言」，「多年来系惯犯借欺凌诬捏入门嫂嫂，隔空攻击两个哥哥，侵略谋夺利益为实」，「睁开眼睛讲大话」。张韦怡一方则指她只是事后作出「正当防卫反击」。

是次审讯预期进行10日，张韦怡将于下午出庭作供，原告方其后将传召张韦怡丈夫潘德鸿、张韦怡母亲曾秀英及张韦怡家佣Yvonnie Haze Cristal 出庭作供。

案件编号：HCA1500/2020

法庭记者：刘晓曦