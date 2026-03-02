Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

落选港姐张韦怡称遭恶意抹黑「贪慕虚荣」兼私吞百万 兴讼告姑仔诽谤 对方反申索并拒道歉

社会
更新时间：13:37 2026-03-02 HKT
发布时间：13:37 2026-03-02 HKT

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的女艺员张韦怡（Gogo），指其姑仔潘碧玉向传媒及在社交平台恶意抹黑她「贪慕虚荣」，又「私吞家翁给孙子的100万教育基金」，用作自己报读北京大学课程。张韦怡在2020年入禀高等法院指姑仔潘碧玉诽谤中伤她，致她名誉扫地，亦因压力过大而不幸小产，更需寻求精神科医生的专业协助。双方均要求对方郑重道歉，案件今日开审，姑仔一方辩称她真心相信张韦怡「私吞」100万元，是作「公正评论」，应获豁免法律责任。张韦怡一方则指她事后被指诽谤的言论，也只是作出「正当防卫反击」。

张要求姑仔道歉兼赔468万 

原告为张韦怡（又名Gogo或高高），被告为潘碧玉（又名Jade Poon）。曾担任「味之天使」「啤梨」的张韦怡，在2020年入禀高等法院，指控姑仔潘碧玉2020年6月在社交平台并向传媒透露指：「张韦怡贪慕虚荣」、「贪钱程度令人咋舌」；又指张韦怡向潘父取得100万元，以作张的儿子之教育基金，但「转头用来供自己到北京读书」。张韦怡要求潘碧玉郑重道歉，另作逾468万元赔偿。

张韦怡称遭姑仔潘碧玉恶意抹黑「贪慕虚荣」兼私吞百万。何家豪摄
张韦怡称遭姑仔潘碧玉恶意抹黑「贪慕虚荣」兼私吞百万。何家豪摄

姑仔反指遭张诽谤落降头养鬼仔

潘碧玉则指她真心相信张韦怡「私吞」100万元，涉案言论指明她是道出「铁一般事实」，故属法律上的「公正评论」，应获豁免法律责任。潘碧玉另作出反申索指，张韦怡事后亦「还击」，诽谤潘碧玉「操作邪术」置其于死地，「落降头」、「养鬼仔」、「把家中观音像用红布遮眼」、聘请工人「做好多恐怖嘢，好似对小朋友吐口水」。

张称只属事后「正当防卫反击」

张韦怡在有关言论中提到潘碧玉「未婚，未有稳定感情，无正常社交圈子，亦无任何工作经验」，又称潘是「大话精」，「无中生有」、「歪曲事实」、「倒果为因」、「生安白造」、「争功推过」、「弄虚作假」、「编造离奇谎言」，「多年来系惯犯借欺凌诬捏入门嫂嫂，隔空攻击两个哥哥，侵略谋夺利益为实」，「睁开眼睛讲大话」。张韦怡一方则指她只是事后作出「正当防卫反击」。

是次审讯预期进行10日，张韦怡将于下午出庭作供，原告方其后将传召张韦怡丈夫潘德鸿、张韦怡母亲曾秀英及张韦怡家佣Yvonnie Haze Cristal 出庭作供。

案件编号：HCA1500/2020
法庭记者：刘晓曦

追踪《星岛头条》WhatsApp频道

追踪《星岛头条》WhatsApp频道

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
22小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
4小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
5小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
2026-03-01 11:06 HKT
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
00:35
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
突发
2小时前
星岛申诉王|放蛇揭 私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次 !
04:09
星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次
放蛇直击
6小时前
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」
00:45
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 大埔反黑组接手调查
突发
4小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
3小时前