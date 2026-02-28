Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德体育园1周年︱3.1推「一日限定」优惠志庆 近100间零售商户及食肆全场或精选货品9折

社会
更新时间：22:25 2026-02-28 HKT
发布时间：22:25 2026-02-28 HKT

启德体育园明日将迎来一周年志庆，园区近100间零售商户及食肆于3月1日推出「一日限定」全场或精选货品9折优惠（详情参阅: https://www.kaitaksportspark.com.hk/tc/promotion/59)  与粉丝与访客一同庆祝。

除了购物赏同优惠，启德零售馆及美食海湾亦提供多间特色餐饮，供访客于演出前后补给及聚会，享受多款期间限定美食，体验园区「食买玩」的一站式乐趣。

商店延长营业时间，让市民活动后继续玩。园区商舖及餐饮设施将延长营业时间，让粉丝可于演唱会前后尽情购物、用餐，沉浸于欢乐气氛！

园方建议预订泊车位 — 更顺畅抵达与离场 : 

启德体育园建议驾车观众提前预订泊车位，以提升整体入场与散场体验。
启德主场馆：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=CPSSV0226&view=CarPark&langpref=zh-cht
启德体艺馆：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=CPACP0226&view=CarPark&langpref=zh-cht

SEVENTEEN演唱会观众 : 

除了启德零售馆及启德体育大道等必影打卡位，全力应援偶像外，各位CARAT亦请特别留意：
1. 建议提前领取实体门票
观众请提早前往快达票 HK Ticketing 位于全港多处的自助取票机（https://hkt.hkticketing.com/hant/#/news/detail/0/4) 领取实体门票。
园方强烈建议于演出当日中午 12 时前完成取票，以免因现场取票人流众多而延误入场。
2. 企位观众分时段入场安排
为提升入场效率，企位观众（经Y 闸进场）将实施等候区安排：
•        下午 2 时至 4 时之间的合适时间抵达，经安检后，请按门票上列明的等候区编号**（1–48）前往指定区域
•        下午4时开始将按等候区编号依序进场
•        重要提示：下午 4 时入场开始后抵达的持票人士，需待所有已于等候区的观众入场后方可进场。
* 等候区编号及进场顺序并不构成任何特定优先权、保留位置，亦不代表场内企位的任何特定站立位置。
3. 留意天气及限制携带物品
由于天气不稳，园方建议观众穿著轻便合适衣物。同时提醒留意长伞等受限制携带物品规定，并预留足够时间办理寄存，以避免影响入场流程。

