2元乘车优惠｜「两蚊两折」4月实施 已完成八达通闸机调整 劳福局：踏入最后一公里

【2元乘车优惠/财政预算案】新一份《财政预算案》日前发表，劳工及福利局局长孙玉菡今（27日）举行记者会，阐述《预算案》相关措施。去年《预算案》提出长者2元乘车优惠今年4月起改为「两蚊两折」，孙玉菡表示，当局过去一年持续推进技术准备，已完成所有八达通闸机调整及试行工作，详情适时公布，形容工作进度已去到「最后一公里」。

票价高于10元则缴付全额车费的两折

政府于去年《预算案》提出，收紧长者2元乘车优惠，在受惠对象维持不变的前提下，改为推行「两蚊两折」优惠，即票价低于或等于10元维持缴付2元车费，票价高于10元则缴付全额车费的两折，并设每月240程为上限。

2026年4月实施

$10以上车程：按原票价的20%（2折）收费

程数限制：每月上限240程(约每日8程)

$10或以下车程：缴付$2

对于有立法会议员不满新一份《财政预算案》继续削减社福界的开支，孙玉菡表示，去年预算案要求非政府社福机构在3年内累计削减7%的拨款，局方已推出多项措施协助179间受资助的社福机构，包括为大部分中小型机构承担4%的开支缩减，使其实际只需自行承担3%，而大型机构则自行提升效率以达至削减7%的目标。

他又指，政府亦在行政安排上「拆墙松绑」，例如以往机构申请其他政府部门基金需进行成本分摊，现已取消相关要求，让机构更灵活运用资源。他表示，已与社福界议员保持沟通，并会研究在资源运用上能否再作调整，协助机构更有效支援有需要人士。

至于今年预算案没有针对吸引人才投放资源的原因，孙玉菡解释，本港不是依靠投放资源吸引人才，而是用政策吸引，包括高才通计划。他指，需要投入的资源主要是用于人才办，而局方的恒常开支已经包含人才办的开支，不需要预算案额外拨款。

记者：张琦、蔡思宇

摄影：何健勇