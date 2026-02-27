Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

低空经济｜全港首条无人机长者送饭航线开通 需时由个半钟减至10分钟 长远可兼送日用品及药物

社会
更新时间：15:49 2026-02-27 HKT
发布时间：15:49 2026-02-27 HKT

政府致力发展低空经济。在运输及物流局和劳工及福利局支持下，香港青少年服务处与美团合作开设全港首条无人机长者膳食送递航线，以无人机代替传统陆路送递，每日将健康饭盒送住到偏远乡郊地区的长者手上。

传统车程送饭约需一个半小时  无人机仅需10分钟

运物局局长陈美宝早前实地视察该条新航线运行，在降落站领取饭盒，送到村内长者手上。该条路线单程只需10分钟，较传统车程送递约需一个半小时大幅减少，饭盒送到手上仍然「热辣辣」。更重要的是，航线节省了社福机构用车和人手，让他们可更灵活投放现有资源到其他服务；另一方面亦突破传统车程送递的服务人数上限，更可利用汀角村为无人机服务中转站，将送递服务扩展邻近的乡郊地区，开拓更多社福服务潜力。长者膳食送递航线会恒常化营运，是低空经济体现实际应用的一个充满温度例子。

香港青少年服务处总干事李婉心表示，传统陆路送餐要车、司机和一至两名护理员，每日来回要3小时，效率较低，且服务人数有限，改用了无人机送饭，除了可将服务扩展到其他轮候者，亦能以汀角村为中转站，覆盖到周边乡村。她表示，长远可考虑透过无人机配送生活物品及医疗药物。

 

