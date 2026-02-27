红山半岛74号屋涉僭建及占用官地 专家证人指航拍照见涉事地段有两层疑似平台

富商陈天赐及其妻袁慧明名下公司所持红山半岛74号独立屋涉僭建及占用官地遭票控，案件今于东区法院续审。控方传召土地测量师专家证人作供，称透过航空相片和摄影测量图则，观察到涉案74号屋外的政府土地于2018年以前并无构筑物，后来才出现棚架和灰色部分，出现两层疑似平台，其中一层在红山半岛山泥倾泻事件后消失。案今午续审。

被告Future Ocean Limited被地政总署票控1项不合法在未批租土地上建造构筑物罪，及被屋宇署检控6项明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程罪。被告公司没有律师代表，由袁慧明代表应讯。

地政总署测绘处高级土地测量师陈宪怡供称，她在2008年成为香港测量师学会土地测量组专业会员，及至2012年3月加入地政总署，并曾到房屋署工作，主要职责是保障政府土地不被非法占用，她会提供土地界线测量服务，利用各种测量科技搜集「地物（ground feature）」证据，分析数据、绘制图则及测定地界，测量科技亦包括利用航空照片断定地界，透过观察相中地物的改变来撰写报告，她在相关测量工作已有逾10年经验。

航空相片显示74号屋疑出现两层平台

裁判官郑润聪批准陈宪怡以土地测量师专家证人身份作供，陈采纳其专家报告，指透过航空相片，可以观察到涉案红山半岛74号屋外的政府土地于2018年以前并无构筑物，直至2019年的相片才看到棚架，推断当时有工程进行中，及至2020年在该政府土地可以看见灰色部分，透过观察摄影测量图则，陈认为该处疑似出现了两层分别高26米和23米的平台；后来相片显示该处疑有草披地物，但看不清细节，及至2023年9月22日、亦即山泥倾泻事件发生后，该处23米高的疑似平台消失，仅剩下26米高的疑似平台。

袁慧明盘问时，指过往航空相片没有拍摄到构筑物，不一定代表当时没有。陈宪怡同意，但指2021年1月至2023年3月期间的相片中，在74号屋外的相同位置没有看到明显变化，能看到形状一样的构筑物。袁续指2006年前、即74号屋交易日前的相片没有拍摄到构筑物，可能是被树荫遮蔽。陈宪怡同意。

案件编号：案件编号：ESS7753、20893-20898/2024

法庭记者：王仁昌