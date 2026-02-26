Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱卓永兴 : 最快4月底安排7座楼居民分批回家执拾物品 下月公布详情

社会
更新时间：18:42 2026-02-26 HKT
发布时间：18:42 2026-02-26 HKT

大埔宏福苑五级大火事发距今刚好3个月。大埔宏福苑火灾「紧急支援及募捐工作组」组长、政务司副司长卓永兴预计，最快4月底可安排宏福苑7座受波及楼宇的居民，返回单位执拾物品，详情下月公布。

约需2个月时间准备  预计最快4月底可安排居民分批上楼

卓永兴接受港台专访时表示，明白宏福苑居民希望回家查看单位状况及执拾物品，但必须在安全情况下进行，例如确保单位天花及墙身等状况安全，由于牵涉1700多户，上楼安排规模大、难度高，需要充分部署和进行大量前期工作，需要大约2个月时间准备，预计最快4月底可安排居民分批上楼。

卓永兴预计最快4月底可安排宏福苑7座楼的居民分批上楼执拾物品。资料图片
卓永兴预计最快4月底可安排宏福苑7座楼的居民分批上楼执拾物品。资料图片

居民观看照片后可决定是否返回单位查看

他指，政府会先拍摄单位照片，居民观看照片后可决定是否返回单位查看，或由较年轻的亲戚代为上楼查看，澄清并非由政府拍照取代让居民上楼。

卓永兴表示，届时居民会在有警员或其他政府部门人员陪同上楼和落楼，由于升降机不能使用，需后楼梯上落，建议居民执拾时只带走贵重、有纪念价值、便携的物品，当局稍后会制定相关指引。考虑到居民或会出现情绪波动，政府正研究需否心理学家在场等。

被问到是否只会安排上楼一次，卓永兴说，相关安排需要动用大量人力物力，政府会在合理情况下，尽量满足居民的期望。

另外，医务衞生局今日（26日）宣布，为受大埔宏福苑火灾影响居民提供的免费中、西医义诊和牙医免费镶配假牙服务，将延长6个月至今年8月31日。

罗晓枫: 感谢政府聆听居民心声及需要

大埔区议员罗晓枫表示，感谢政府聆听居民心声及需要。他提到，过去一段时间一直收到不少宏福苑居民就何时安排上楼执拾的诉求与关注，他认为现时终于有初步方案公布，对居民而言是一个重要进展。罗又指，自己现正收集各宏志阁居民共识，至今已收到逾20户居民的意见，当中不少居民希望政府购买业权意愿强烈。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
被告彭励进否认2项强奸罪受审。资料图片
18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审
社会
5小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
8小时前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
政情
7小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
1小时前
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
影视圈
5小时前
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
时事热话
4小时前