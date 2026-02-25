财政预算案2026｜上半年起分阶段推跨境航线、载人飞行器等应用 年内推新型工业培育计划扶持高增长企业

低空经济是政府发展重点之一。新一份《财政预算案》今日（25日）出炉，财政司司长陈茂波表示上半年起将分阶段推行无人机交通管理系统、多用户共享平台、跨境航线及载人飞行器等应用，亦正与内地积极探讨开展跨境物流试飞项目。政府亦将于年内推出「新型工业菁英企业培育计划」，重点扶持对本港新型工业发展有贡献的高增长企业，并预留约2.2亿元，在港建设首个境外的国家制造业创新中心。

陈茂波指，低空经济是推动城市智能化、区域融合发展的新动能。政府已完成首阶段修例，并将完善民航法例与监管框架，为低空经济长远标准化发展奠定基础，并构建具竞争力的生态圈。

他指出，首批「监管沙盒」的32个项目已在指定航线进行测试。部分无人机应用场景，例如大厦管理及巡查，已进入实际运作。当局上半年起将分阶段推行无人机交通管理系统、多用户共享平台、跨境航线及载人飞行器等应用，亦正与内地积极探讨开展跨境物流试飞项目。

年内推出「新型工业菁英企业培育计划」

另外，陈茂波表示，政府将于年内推出「新型工业菁英企业培育计划」，重点扶持对本港新型工业发展有贡献的高增长企业，为香港培育新兴和未来产业企业。政府致力落实与国家工业和信息化部签署的《关于发展新质生产力推进新型工业化的合作协议》，促进产业合作。当局将预留约2.2亿元，在港建设首个境外的国家制造业创新中心。