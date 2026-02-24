行贿英基国际幼稚园行政主任换学位 13家长与1商人串谋受贿罪成还押候判 官：监禁无可避免

英基乌溪沙国际幼稚园54岁前行政主任于2018至2021年间，收受13名家长和1名商人贿款至少64万元，以协助其子女获得取录，其后一同被控。前行政主任承认串谋受贿等9罪后，作供指证其余14人。区域法院暂委法官陈慧敏今早于西九龙法院裁定14名被告各1项串谋受贿罪成，其中2人分别再被裁定1项串谋受贿及1项煽惑受贿罪成。陈官明言监禁无可避免，拒绝索取社会服务令报告，将众被告还押至下月中求情。

认罪行政主任顶证其余被告供词可信

陈官裁决指54岁时任行政主任林珍妮是唯一负责处理英基收生的行政人员，接受众被告的金钱利益，以协助12名学生插队入读幼稚园，认罪后以污点证人身份作供指证其余被告。林珍妮被捕时对事件加以隐瞒，辩方连日盘问质疑其证供不实，陈官认为这却反映林珍妮在免予起诉的保障之下便将事实和盘托出，没有隐恶扬善或降低自己的罪责，作供时承认对自己不利的证供，反而令其证供真实可信，表现出其毫无保留地愿意承担后果。

陈官认为案中没有任何事项足以影响其诚信，林珍妮能够清晰地交代如何与各被告交涉，所言合情合理，并无犯驳之处，作供表现非常坚定，在盘问下也没有任何动摇，裁定林珍妮供词可信可靠。陈官不认同辩方，不认为林珍妮为迎合廉署，而歪曲事实或无中生有，因为林珍妮犯不著捏造事实，诬蔑其他被告，最后加重自己刑责和刑罚。

利用漏洞安排插队面试及优先取录

陈官指林珍妮职责在不同申请时段联络所有申请人，本应根据轮候名单取录排名前列的申请人，但林珍妮利用了英基电脑系统漏洞，自行抽选在候选名单上的目标申请人优先取录，为被告子女在轮候名单上插队安排学位，操弄自己目标人选入读幼稚园。

陈官接纳林珍妮因应个别被告查询，主动提供协助，优先安排其子女插队入读幼稚园，接受金钱利益，方法包括优先安排面试，若面试成功就安排插队入读；在面试评分纸上窜改被告子女类别，由「其他」改为「旧生」，以欺骗面试老师，以为被告子女享有较优先取录的类别，获得面试机会等。陈官终裁定14名被告串谋受贿罪及煽惑受贿罪全部罪成，还押至下月中求情。

14被告当中13人为家长

被告依次为54岁英基时任行政主任林珍妮、13名家长包括44岁黄薏娗（前称黄咏雯）、42岁刘映均（前称刘慧德）、35岁马贤文、45岁李洁冰、41岁林泯希、41岁张珈铭、39岁徐惠谦、44岁江静雯、38岁蔡慧妍、37岁李俊朗、37岁黄美雪、41岁麦伟琪、33岁朱霜叶以及45岁商人萧裕邦。

林珍妮开审前承认4项受贿罪及5项串谋受贿罪，其余4罪存档法庭，在审讯中出庭作供，指证其他被告。其余被告中黄薏娗、马贤文、李洁冰、林泯希、张珈铭、徐惠谦、蔡慧妍、李俊朗、黄美雪、麦伟琪、朱霜叶、萧裕邦分别被控1项串谋受贿罪；刘映均被控2项串谋受贿罪；江静雯则被控1项串谋受贿罪以及1项煽惑受贿罪。

案件编号：DCCC703/2022, DCCC603/2023(Consolidated)

法庭记者：陈子豪