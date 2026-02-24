Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

咸田湾露营逼爆︱渔护署考虑应否引入预约及收费制 西湾等作为试点

社会
更新时间：12:22 2026-02-24 HKT
发布时间：12:22 2026-02-24 HKT

农历新年长假期间，西贡多个露营热点爆人满之患，疑再现乱抛垃圾，有人非法生火等乱象，惹起社会关注。渔护署表示，正考虑应否引入预约及收费制等，下半年咨询立法会，并考虑是否将西湾等作为试点。

渔护署助理署长陶文慧今早（24日）在电台节目中表示，渔护署在农历新年前已预计郊外露营地会有较多人前往，并已作出部署，包括加强巡查及及宣传，在一些营地，如西湾等会有导赏员，亦有加强收集垃圾及清洁工作。

咸田湾营地年初六早上状况。渔护Facebook
渔护署已在热门露营地咸田湾增设垃圾收集设施及运送垃圾。渔护署Facebook
陶文慧相信宣传教育工作有一定成效，看到旅客愈来愈愿意配合，包括遵守露营守则。资料图片
渔护署自2月14日黄金周起，按计划安排人员在热门地点进行宣传教育、巡逻执法。渔护署Facebook
研需要为营地设定可容纳上限

她又称，巡查发现游客离开后，营地很快便已回复，不见有严重破坏情况，认为情况可以受控。截至昨日，署方共就32宗个案执法，包括乱抛垃圾、非法生火等，当中较多涉及乱抛垃圾。她相信宣传教育工作有一定成效，看到旅客越来越愿意配合，包括遵守露营守则，做到「垃圾自己带走」。

不认为营地超出承载量：沙滩面积非常大

陶文慧表示，营地承载量「不是过度」，称咸田湾和西湾营地属于「大型营地」，可容纳超过50个帐篷的说法只属「分类」而非「上限指标」，而沙滩面积非常大，形容「空间上不是问题」。

陶文慧又指，正考虑应否引入预约制及收费，包括是否需要为营地设定可容纳上限，会参考海外或本地例子，及会考虑是否将西湾等作为试点，下半年咨询立法会，未来数月会检讨及收集更多数据，再落实细节，是否需要游客地址及按金等都需要考虑。她又称，网上预约的方法会比较方便，但涉及营地管理，如署方或需安排人手在场核对预约等，署方正制定长远管理方法。

相关新闻：

咸田湾露营逼爆︱渔护署研优化措施 包括引入预约制及收费 拟下半年咨询立法会

渔护署巡视西贡营地 衞生及秩序未见严重问题 共检控20宗违规个案

