财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水

【财政预算案2026/派糖/免税额/差饷/电动车】新一份《财政预算案》周三（2月25日）正式发表，今年财政状况改善，经营帐目提前恢复盈余，政界预计「派糖」力度会增加，包括可能提高子女免税额、薪俸税退税、差饷宽免等。不过部分优惠政策「冻过水」，包括电动车「一换一」计划。《星岛头条》为读者整合各方消息，以及「风向」的重点，助读者提前了解。

1.电动车「一换一」料有调整

政府自2018年起推出电动私家车「一换一」计划，燃油车车主销毁旧私家车并购买新电动私家车，可获较高的首次登记税宽减，初期宽减额上限为28.75万元。近年政府财赤，2024年宣布延长计划两年至今年3月31日，但宽减额上限调低至17.25万元，税前车价逾50万元的电动车则不获宽免。

据《星岛》及各大媒体了解，相关计划未必可获延续，即使延续亦会有显著收紧，有行政会议成员希望政府循序渐进递减，不要一刀切。近月由于「赶尾班车」心理，新登记电动车数目显著上升。

2.拟预留约2亿元成立「北都城乡共融基金」 推乡郊旅游

《星岛》获悉，政府计划拨款约2亿元成立「北都城乡共融基金」，推动乡郊文化旅游，识别具商业吸引力项目，发展一日游或深度游等，北部都会区超过200条乡村将包括其中。

3.成立知识产权学院 协助企业产品申请专利及融资

消息指，《财政预算案》亦会提出由知识产权署与职业训练局合作，以先导计划形式，成立知识产权学院，主要培训知识产权相关人才，协助企业例如初创公司，为产品申请专利、保护专利及融资等。

4.「派糖」力度料提升 消费券无望

受惠于股市表现畅旺，今年政府印花税收入比预期高，去年预算670亿元赤字将大幅减少，令政府有更多「弹药」派糖。事实上，政府去年800多亿财赤下，亦保留部分常规措施，例如上限1,500元的薪俸税宽减、上限500元的住宅及非住宅物业差饷宽减、社会保障金「半粮」等。坊间预期今年「派糖」力度会比去年显著加强。

不过一些广泛性质的措施，如消费券或夜间消费券，据悉政府不拟接纳，主要考虑是财政承担大，但经济效益难以保证。

各界也分别提出纾缓措施建议，其中罗兵咸永道近日提出继续就利得税、薪俸税及个人入息课税提供100%税务宽减，上限维持1,500元，但将所有免税额一律提升10%、将住宅租金及居所贷款利息基本扣税额由现时10万元上调至16万元等。特许公认会计师公会（ACCA）香港分会则建议，提高薪俸税的一次性税务宽减额度上限至1万元；推出家庭佣工费用税务扣减，上限为3万港元。

5.强积金置业政府有保留

工联会今年提倡放宽强积金用于置业，容许退休后透过逆按揭转化为收入「以楼养老」。但《星岛》获悉，政府总体对有关政策相当有保留，忧削弱退休保障，尤其很难控制市民提取强积金买楼后出售物业，变相令强积金政策形同虚设。

6.子女免税额有望提升？多个政团倡进一步鼓励生育

本港生育数字偏低，去年全年出生登记数字仅3.1万宗，创有纪录以来新低。今年至少5个政团建议政府推出「累进式子女免税额」，其中工联会建议首名子女免税额为18万元，第二名额外增加免税额36万元。行会成员汤家骅亦建议将子女免税额上调至15万元，直接减轻家庭育儿财政负担；雇员规模达到一定人数的企业，若其自设或资助设立符合社署标准的幼儿照顾中心，相关支出可获得相应税务扣减。

7.交代宏福苑业权收购财政承担

政府早前公布大埔宏福苑火灾后续的业权收购安排，分别以呎价8000元及10500元，收购7栋大厦的未补价及已补价单位，预料公帑承担约40亿元，料陈茂波在预算案中，会再进一步交代相关收购计划及政府对宏福苑灾民援助的相关财政承担。

财政司副司长黄伟纶近日表示，涉及收购业权的40亿元款项，将纳入《财政预算案》一并处理，而按政府现时财政能力完全能够负担，基本上不会影响盈余或赤字。他预料《预算案》在4月底通过，期望5月至6月，政府与宏福苑业主签订临时买卖合约，第3季内向业主提供资金。

8.公务员加薪料「开绿灯」

去年由于财赤严重，陈茂波史无前例宣布行政、立法、司法机关及区议会人员一致冻薪。今年财政状况改善之下，预料再冻薪机会不大，会循现有机制继续调薪。

拨亿元筹办崭新的大型国际展览 包括超级游艇及超级跑车

有报道指，《财政预算案》会提出拨出亿元筹办崭新的大型国际展览，包括超级游艇及超级跑车，亦会转换模式，寻求不同的合作伙伴，亦看准家族办公室有需求。

去年《施政报告》亦提出游艇经济，不单计划增加游艇泊位，亦研究放宽访港游艇的要求。《财政预算案》会提出寻求不同的合作伙伴，重点是新模式吸引新元素展览。