财政预算案2026｜向市建局拨3亿元推加强版「招标妥」 预留40亿收购宏福苑业权 消息：需时3年横跨两届政府

【财政预算案2026/宏福苑/宏福苑安置】政府日前公布大埔宏福苑长远安置方案，将收购7座大厦业权，若成功收购全部约1,736个单位，预计总收购成本约为68亿元，政府将动用约40亿元公帑进行收购。财政司司长陈茂波今日（25日）于新一份《财政预算案》中提出，市建局下半年会推出加强版「招标妥」，除提供更严谨的预审名单外，亦为业主就聘请顾问和承建商提供专业意见及支援，并会提供资助，鼓励业主善用「招标妥」的收费服务，建议就两项措施向市建局拨款共3亿元。

政府消息：只收到5%业权 都会照去

政府消息人士表示，政府动用40亿元公帑是上限，称「有剩钱就会放返入库房。」，预期处理业权工作需时3年，意味会横跨新一届政府。问及最终卖业权的人数不符合政府预期会否停止收购，政府消息人士强调「就算只收到5%的业权，政府都会照去。」，又指「政府预左有啲人一定唔会卖业权。」提醒市民政府6个月内未能处理所有事情。

至于不在收购方案的宏志阁，财政司副司长黄伟纶曾提及如有过半数共识政府会考虑收购。政府消息人士表示，如宏志阁有高度共识，会按照现时收购方案的金额进行收购，但不包括在今次拨出的40亿元内。至于会否有清拆宏福苑时间表，政府消息人士直言「7座楼宇受损情况不一，唔易拆，但相信不会是短期性的问题。」

长远安置方案设「楼换楼」选择。政府消息人士表示，政府不希望用白表的方式处理，称「二手居屋市场个条队多左啲潜在买家、不相信全部居民都会去晒。」

陈茂波表示，政府已为大埔火灾受影响人士提供全方位支援，亦就后续长远居住安排预留40亿元。

为减低楼宇维修工程的围标风险，陈茂波指市建局下半年会推出加强版「招标妥」，除提供更严谨的预审名单外，亦为业主就聘请顾问和承建商提供专业意见及支援。市建局亦会提供资助，鼓励业主善用「招标妥」的收费服务。就这两项措施，建议向市建局拨款共3亿元。

预留30亿元制订全新楼宇更新资助计划

另外，陈茂波指出，发展局正全面检视「楼宇更新大行动2.0」，制订全新资助计划，会预留30亿元。并会拨款10亿元延续「优化升降机资助计划」，为业主提供资助。

消息：业主透过政府资助进行大维修 必须通过加强版招标妥招标

政府消息人士表示，业主有责任进行大厦维修，但明白到业主不一定熟悉大厦维修相关资讯，故政府一直对业主及法团提供相应支援。消息指，政府有意加大有关支援力度，市建局下半年推出的加强版招标妥将有更严格的预审名单，包括与警方及廉署联络，对工程顾问及承建商进行背景审查，包括有无犯罪纪录或纪律处分等；而且，名单会持续收集意见及每两年更新，如出现工程进行期间忽然大幅加价等表现欠佳行为，名单内顾问或承建商将可能被除名。消息指，若业主透过政府资助进行大维修，将必须通过加强版招标妥招标。

市建局拟成立独立团队 人手约为90至100

消息人士续指，市建局加强版招标妥亦将提供全新的评标服务，因考虑到大厦维修一般要分别就验楼、监督用的工程顾问，及承建商进行招标，由于涉及利益关系，三方容易出现围标行为，故如果可由市建局独立专业的团队代业主及法团评标，料可大大打击围标情况。市建局现阶段考虑成立新的独立团队进行相关评标工作，初步考虑增加约90至100人手，加上评标工作势会增加营运成本，故建议向市建局拨3亿元，当中1亿元是新团队的启动资金，另外2亿元将用作对业主支援。

政府目标下年尽快推出加强版「招标妥」

消息人士重申，招标妥是收费服务，业主要支付部分费用，再由政府提供相应资助，以往招标妥服务最高的成本约单幢楼16万元，政府资助一半，即业主摊分8万元服务成本。政府早于2017年向招标妥注资3亿元，目前仍有1.45亿元未动用；换言之，政府再注资2亿元后，加强版招标妥将有3.45亿元资金池。消息指，政府目标今年5月向立法会发展事务委员会说明，目标下年尽快推出。

最快2027推行新一轮资助计划

至于楼宇更新大行动推出至今已有约8年，推出过3轮，消息指政府将检视行动成效再决定会否推出新一期，目前是倾向会继续推出，但要检视行动的支援对象是否合适，能否针对例如三无大厦、经济困难的业主或老旧楼宇等提供更多支援。由于要配合新的加强版招标妥，故最快亦要等到加强版招标妥推出后，最快2027年才能推行新一轮资助计划。

另外，政府亦拨款10亿元延续优化升降机资助计划，消息指政府曾于2018至2020年为计划拨了45亿元，用资助楼宇把老旧的升降机，更换成安全系数更高的现代化先进升降机。相关计划已截止申请，共收到约2,000宗申请，涉及约8,000部升降机，其中约7,400部仍在施工或未展开工程，考虑到工程费用增加及资助金额更大的长者自住业主数目比原先估算多，故再拨款10亿元以完成计划。