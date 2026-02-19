环团投诉咸田湾又变垃圾岗 渔护署：初二黄昏前及今早派员巡查 未见严重破坏

农历新年长假期间，西贡多个露营热点人头涌涌，早前被指「沦陷」的咸田湾疑再现露营乱象。环保团体绿色和平在社交平台发文，指年初二（18日）晚发现咸田湾及西湾一带营帐数量远超负荷，衍生非法生火及乱抛垃圾等问题。渔护署今日（19日）表示，自情人节起已加派人手在西贡东热门露营地点巡逻，初二黄昏前及今早亦有派员到场巡查，认为营地整体情况可控，未见严重破坏环境行为。

绿色和平：咸田湾营帐数量超承载力九倍

绿色和平团队昨日（18日）年初二晚上实地考察西贡露营热点，发现咸田湾及西湾合共有超过500个帐篷，并目击非法生火及乱抛垃圾等多项涉嫌违反《郊野公园条例》的行为。团队统计显示，咸田湾及西湾当晚分别录得450个及135个帐篷。根据渔护署资料，两者均属「大型营地」，现有帐篷数目超出官方建议营位数目九倍，远超郊野营地预期承载力。

团队指出，日间虽有职员向游客宣传呼吁，但入夜后环境破坏行为逐渐涌现，却未见任何政府执法人员巡逻，与当局早前声称加派人手驻扎的说法有出入。今早（19日）清晨所见，政府新设的垃圾桶经已爆满，露营垃圾遍地。绿色和平认为，增设垃圾桶不足以应对庞大人流产生的垃圾量，违反「自己垃圾自己带走」原则，更加重清洁工负担。

渔护署：整体情况可控 衞生状况无问题

渔护署回应事件时表示，自2月14日农历新年黄金周假期开始，已于西贡东热门露营地点包括浪茄、西湾、咸田湾增加巡逻及派员进行宣传教育，同时增设垃圾收集设施及运送垃圾，食环署亦于咸田湾公厕安排厕所事务员每日值勤。

署方引述昨日黄昏前及今早现场人员观察指，虽然咸田湾及西湾出现的帐篷数目比平日增多，但整体情况可控，营友均在指定露营地点内扎营。署方指秩序、设施及营地衞生状况没有出现问题，营友配合部门人员工作，并没有出现严重破坏环境行为。

相关新闻：西贡咸田湾除夕沦陷 「帐篷海」灯火通明嘈杂 遍地垃圾厕所肮脏欲呕